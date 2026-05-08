Asesinato de reconocido influencer en plena transmisión en vivo tendría un oscuro trasfondo: estas son las hipótesis

El asesinato del influencer mexicano César Gastelum ha dejado preguntas dentro y fuera de México por la forma en que ocurrió.

El creador de contenido, que acumulaba más de 500.000 seguidores en TikTok, fue atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo junto a dos amigos en Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

El crimen quedó registrado en el directo que compartía con sus seguidores y también en cámaras de seguridad del sector. Ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quién ordenó el ataque y cuál fue el verdadero motivo detrás del homicidio.

¿Cómo ocurrió el asesinato del influencer mexicano César Gastelum?

Los hechos ocurrieron la noche del martes en Culiacán, una ciudad que desde hace meses enfrenta una fuerte ola de violencia por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Según la información conocida, César Gastelum se encontraba acompañado por dos amigos. Los tres estaban vestidos como repartidores de comida porque participaban en un reto para redes sociales que estaban transmitiendo en vivo.

Mientras realizaban la actividad, una motocicleta se detuvo repentinamente junto al grupo. De acuerdo con las primeras versiones, uno de los dos ocupantes del vehículo sacó un arma y le disparó directamente en la cabeza al influencer.

El ataque quedó registrado en la transmisión en vivo, que posteriormente fue retirada de la plataforma, así como en cámaras de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el crimen.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades por el asesinato del influencer en México?

Las primeras investigaciones apuntan a que algunas publicaciones realizadas por César Gastelum podrían estar relacionadas con el homicidio.

El Gabinete de Seguridad de México informó, a través de un mensaje publicado en la red social X, que una de las líneas de investigación está enfocada en varias publicaciones hechas por la víctima.

Según indicó la autoridad, en algunas de ellas el influencer hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuál organización criminal estaría relacionada con esas publicaciones ni han confirmado que esa sea la causa definitiva del asesinato.

¿Qué ocurre actualmente en Sinaloa?

El crimen ocurrió en medio del conflicto que vive el estado de Sinaloa desde 2024. En esa región permanecen enfrentadas dos células del Cártel de Sinaloa: una liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y otra integrada por seguidores del cofundador Ismael "El Mayo" Zambada, tras su captura en Estados Unidos.

De acuerdo con la información conocida, esta confrontación ha dejado más de 2.000 personas muertas.

La prensa mexicana ha señalado que, en medio de esta disputa, algunos influencers locales suelen ser relacionados con grupos criminales enfrentados, por lo que varios asesinatos han sido interpretados como posibles actos de intimidación o venganza.

¿Hay antecedentes de influencers asesinados en México?

El caso de César Gastelum no es el primero que ocurre.

En mayo de 2025 fue asesinada la influencer Valeria Márquez mientras realizaba una transmisión en vivo en el estado de Jalisco. Las autoridades relacionaron ese homicidio con su expareja, identificado como hijo de un cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otro caso ocurrió en mayo de 2017, cuando el influencer conocido como "El Pirata de Culiacán" fue asesinado a balazos después de publicar un video en el que mencionaba a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del CJNG, quien murió en febrero en un enfrentamiento con el Ejército.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer quiénes participaron en el asesinato de César Gastelum y determinar si el contenido que publicaba en redes sociales tuvo relación directa con el ataque.