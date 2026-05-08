VIDEO | Futbolista murió tras ser impactado por un rayo en pleno partido en Tailandia

La muerte del futbolista tailandés Sofwan Awae, de 24 años, ha conmocionado al mundo del deporte luego de que fuera impactado por un rayo durante un partido de la Golok FA Cup disputado en el estadio Santipap, ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok, al sur de Tailandia.

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El hecho ocurrió en los minutos finales del encuentro y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue replicado por medios internacionales.

De acuerdo con la información divulgada por medios locales, la tragedia se produjo cuando una tormenta eléctrica sorprendió a los jugadores en pleno tiempo de descuento. En las imágenes difundidas se observa el instante en que un rayo cae sobre el terreno de juego, provocando la emergencia.

¿Cómo ocurrió la tragedia del futbolista alcanzado por un rayo en Tailandia?

Tras la descarga eléctrica, los compañeros de Sofwan Awae acudieron de inmediato para intentar reanimarlo sobre el césped mientras llegaban los servicios de emergencia. Posteriormente, el jugador fue trasladado a un centro médico, donde los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Además de la víctima fatal, otros nueve futbolistas resultaron heridos por el impacto del fenómeno natural. Todos fueron llevados al Hospital Sungai Kolok para recibir atención médica. Entre los lesionados se encontraba el jugador malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, el único extranjero afectado, quien posteriormente regresó a Malasia para continuar con su proceso de recuperación.

Reacciones tras la muerte de Sofwan Awae

La Federación Tailandesa de Fútbol expresó públicamente sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Sofwan Awae mediante un comunicado oficial, en el que manifestó su acompañamiento durante este difícil momento.

Por su parte, el Yala FC, club al que pertenecía el futbolista, también publicó un mensaje de pesar en honor al jugador de 24 años.