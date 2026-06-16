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Reino Unido busca prohibir redes sociales a menores de 16 años: ¿cuáles serían las razones?

Plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube estarían dentro de las restricciones.

Redes sociales
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

junio 16 de 2026
01:34 p. m.
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El acceso de niños y adolescentes a redes sociales volvió a convertirse en tema de debate. Esta vez, Reino Unido anunció su intención de avanzar en una ley que limite el uso de estas plataformas por parte de menores de 16 años.

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La propuesta aparece en un momento en el que varios países europeos están revisando si deben imponer una edad mínima más estricta para ingresar a redes sociales, en medio de preocupaciones por el bienestar emocional y la exposición a contenidos sensibles.

El anuncio también coincide con la publicación de nuevos datos que muestran cuánto tiempo pasan conectados los menores y cómo ese consumo podría estar afectando su salud mental.

Reino Unido busca prohibir redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno británico anunció su intención de impulsar una ley para restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

La iniciativa, que se espera sea presentada antes de finalizar el año, forma parte de una discusión más amplia sobre el papel que tienen las plataformas digitales en la vida cotidiana de niños y adolescentes.

De concretarse, la medida implicaría establecer controles para impedir que menores de esa edad utilicen determinadas aplicaciones.

¿Qué plataformas estarían incluidas en la restricción para menores de edad?

Según lo anunciado, la restricción alcanzaría algunas de las redes sociales más utilizadas actualmente. Entre ellas aparecen:

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Snapchat
  • X

Sin embargo, la propuesta dejaría por fuera aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.

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La diferencia está en que estas herramientas están orientadas principalmente a comunicación privada y no al consumo abierto de contenidos y algoritmos sociales.

¿Por qué se está impulsando esta discusión?

El debate ocurre después de que un estudio realizado entre más de 25.000 padres de los 27 países de la Unión Europea mostrara que los jóvenes pasan una gran parte del día conectados.

Los resultados indican que el promedio alcanza 4,5 horas diarias durante días de clase y 6,1 horas durante fines de semana.

Además, el estudio reveló que el 14% de los adolescentes supera las 10 horas al día frente a pantallas.

La investigación también advirtió que muchos menores están expuestos a contenidos problemáticos que podrían afectar su bienestar físico y mental.

¿Podría extenderse esta medida a otros países?

Mientras Reino Unido avanza en esta discusión, otros países europeos ya comenzaron a explorar medidas similares.

Francia, España y Dinamarca trabajan en propuestas relacionadas con una edad mínima digital para el acceso a redes sociales.

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Además, la Comisión Europea presentó una aplicación de verificación de edad que podría facilitar la implementación de restricciones nacionales.

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