"La vida vencerá a la muerte": el emotivo discurso del presidente de Ucrania a su pueblo

En medio de la difícil situación que vive su país debido a la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se dirigió al pueblo ucraniano con un discurso sobre la cruda realidad que están viviendo. Más allá de hablar de esta situación bélica, el mandatario agradeció a todos sus ciudadanos y mandó mensajes de esperanza.

"No he podido dar las gracias a todo el mundo. Me dirijo a los ciudadanos de Ucrania que están defendiendo la libertad. Estoy feliz y contento de que todos ustedes estén unidos", indicó el mandatario.

En medio de su discurso, Zelenski afirmó que "la situación nos ha superado", y agradeció el sacrificio de quienes han defendido el país. Sin embargo, añadió que "para muchos es el último día", aludiendo a las muertes de todas las personas que han caído en medio de la arremetida rusa.

Miles de muertos en la guerra

En medio del quinto día de invasión rusa al territorio ucraniano, Zelenski señaló que miles de personas han muerto, lo cual "es una tragedia para mí y para nuestro Estado".

Ayer fallecieron 16 niños, y Putin dice que es una operación militar

Además, indicó que en varias ciudades siguen viviendo ataques de misiles y bombardeos, señalando que dos misiles rusos han impactado la Plaza de la Libertad en Kiev.

Súplica a la Unión Europea

En medio de este conflicto bélico, el presidente señaló que están luchando para ser miembros de pleno derecho de Europa, ya que Ucrania no hace parte de la Unión Europea.

"Estamos y seguimos luchando por y para nuestro país. Nadie podrá no gozar de esa libertad", indicó.

Zelenski fue enfático en afirmar en su discurso que "(Desde Ucrania) hemos demostrado que somos como ustedes, demuestren que la Unión Europea está con nosotros aún en el peor de los momentos.

Demuestren que no nos dejarán de lado.



Finalmente, el mandatario mandó un poderoso mensaje de esperanza a su pueblo: "La vida vencerá a la muerte ante esta situación que estamos viendo".