Encontraron tesoro de Michael Jackson: canciones inéditas de hace más de 25 años

Más de 15 años después de su fallecimiento, Michael Jackson, ‘El Rey del Pop’, sigue siendo un artista escuchado en todo el mundo. Hace algunos días se encontraron canciones inéditas.

Grabaciones estaban en un depósito

El hecho se presentó en California y fue dado a conocer por Hollywood Reporter. Resulta que Gregg Musgrove, oficial jubilado de la Policía, encontró una serie de grabaciones en un depósito de almacenamiento en Van Nuys.

Aquel depósito era propiedad del productor y también cantante Bryan Loren, quien no solamente trabajó con Jackson, sino con otros artistas de renombre, tales como Whitney Houston.

Las grabaciones estaban almacenadas en 12 casetes que contenían audios digitales (DAT). ¿De cuándo serían estas canciones? Al parecer, serían piezas inéditas que Jackson tenía listas antes de sacar su álbum ‘Dangerous’ en 1991. Es decir, las canciones habrían sido trabajadas desde 1989 hasta la llegada de los 90.

“Escuchar a Michael Jackson hablar y bromear fue realmente genial”, esto dijo Musgrove. Los casetes tenían audios con los detalles de las grabaciones, tales como el proceso creativo detrás de las mismas.

Dos piezas estaban tituladas como ‘Don’t belive it’ y ‘Truth on youth’, esta última contó con la participación en dueto con LL Cool J.

¿Las canciones podrían ser publicadas?

El resto de las grabaciones tenían estos nombres: ‘Seven digits’, ‘Can’t come back’, ‘Son of thriller’, ‘She’s got it baby’, ‘Call it off’, ‘She got it’, ‘Man in black’, ‘Work that body’, ‘A pretty face is’, entre otras.

Con este hallazgo, a los fanáticos les surgió la duda si estas composiciones podían ser publicadas. Sin embargo, el abogado contratado por el policía retirado contactó a Jackson Estate, compañía que maneja todo lo relacionado con la música del cantante fallecido.

La compañía señaló que poseen los derechos de autor de sus grabaciones, por lo que no hay posibilidad para que las piezas encontradas sean publicadas. Asimismo, sostuvo que las pistas están en bóvedas, es decir, ya tenían conocimiento de las canciones.

Estando en vida, 'El Rey del Pop' lanzó los siguientes álbumes (1972-2001): 'Got to Be There', 'Ben', 'Music and Me', 'Forever Michael', 'Off the Wall', 'Thriller', 'Bad', 'Dangerous', 'HIStory: Past, Present and Future Book I', 'Live at Wembley July 16,1988' (en directo) e 'Invincible '.

Luego de su fallecimiento en 2009, hubo dos póstumos: 'Michael' y 'Xscape', este último lanzado hace una década.

Jackson también se destacó en las premiaciones. Durante más de dos décadas de carrera, ganó en los AASA Awards, American Cine Awards, American Video Awards, BET Awards, Billboard, Premios Grammy y otra serie de condecoraciones.