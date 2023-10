Eric Adams, alcalde de Nueva York, en Noticias RCN: “Ya no hay espacio para los migrantes”

Eric Adams, alcalde de Nueva York, habló en exclusiva con Andrea Bernal, directora del programa Desde adentro.

¿Qué vio en el Darién?

Lo que en verdad transformó mi opinión es que esta crisis ha sido definida de manera inapropiada. Esto se trata de niños. Cuando los vi en la playa o refugios, y cuando veo a niños en las calles con sus padres, pensaba en mi hijo y me preguntaba qué haría yo para mantener a mi hijo fuera de esa situación. Y es por eso que el número de solicitantes de asilo está aumentando.

Lo veo impresionado. Cuándo vuelva a Nueva York, ¿con qué tipo de información, que pueda ayudar a los migrantes, regresa?

Primero, quiero extender mi mano al pueblo colombiano. Ellos han absorbido a muchos solicitantes de asilo, muchos de ellos vienen de Venezuela, pero también están presenciando mucha migración de otras personas. Nosotros hemos hecho un gran trabajo en la ciudad de Nueva York. Los hemos albergado.

¿Usted diría que Nueva York está colapsando o ya colapsó? ¿Ya no hay espacio para ellos?

No, no hay, y nos rompe el corazón, como una ciudad de inmigrantes. Es inhumano seguir con una condición que se sabe que no le puede ofrecer un ambiente humano a alguien.

Y si la ciudad ya ha colapsado, ¿usted estaría de acuerdo con la decisión de Joe Biden de deportar a venezolanos que se encuentran en una situación irregular?

Creo que lo que él y su equipo están buscando es solucionar un problema verdadero que hubo con Venezuela con que aceptara gente de vuelta a sus ciudades. Hay quienes llegaron a Nueva York, vieron la realidad y quisieron regresar a casa. Estamos analizando el plan y su alcance y veremos cómo responder mejor.

¿Y podría pasarle eso también a colombianos o ecuatorianos, que también están llegando a Nueva York?

En Nueva York no estamos a cargo de las deportaciones, es una responsabilidad federal. Nuestra responsabilidad es cuidar de quienes llegan a nuestra ciudad.

¿Cuál es el mensaje para los migrantes que vio en México, Ecuador y la selva del Darién?

El idioma que hablan puede ser diferente, pero vi a Eric y a Jordan. Haría todo lo que estuviera en mis manos para sacar a mis hijos. No los culpo. Culpo a quienes están viendo todo esto. Esto se trata sobre nuestros hijos.