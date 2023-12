Estados Unidos liberó a importante aliado de Nicolás Maduro

Este 20 de diciembre se conoció una información de envergadura internacional, luego de que la agencia de noticias AP, revelara que el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Joe Biden, liberara un importante aliado de Nicolás Maduro.

Según Associated Press (AP), esta liberación se da en el marco de un intercambio de estadounidenses presos en Venezuela.

Presuntamente, se trataría de Alex Saab, sin embargo, la noticia aún no ha sido confirmada por las autoridades del vecino país, o de EE. UU.

BREAKING: The US has released an ally of Venezuela's president in a swap for jailed Americans, the AP learns https://t.co/eWcnemczqe