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Fiscalía de Bolivia abre nueva investigación contra Evo Morales

La actuación judicial surge tras una denuncia presentada por los congresistas opositores Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio.

FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
01:03 p. m.
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La Fiscalía General de Bolivia anunció la apertura de una nueva investigación preliminar contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad relacionados con el denominado caso “Hotel Las Américas”, un operativo policial realizado en 2009 en la ciudad de Santa Cruz que dejó tres extranjeros muertos.

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La decisión fue comunicada por el fiscal general interino, José Armando Urioste, quien notificó al Tribunal Supremo de Justicia el inicio de la fase de acumulación de antecedentes contra ambos exfuncionarios. La actuación judicial surge tras una denuncia presentada por los congresistas opositores Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio.

Reabren el caso Hotel Las Américas

El caso se remonta a hace 17 años, cuando un grupo policial intervino un hotel en Santa Cruz y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi. Durante el operativo también fueron capturados con vida el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, quienes posteriormente denunciaron haber sido víctimas de torturas durante su detención.

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En ese momento, el gobierno de Morales sostuvo que el grupo encabezado por Rózsa Flores pretendía impulsar un movimiento separatista en Santa Cruz con apoyo de sectores de la élite económica de derecha de la región.

Sin embargo, familiares de las víctimas y algunos de los implicados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano incurrió en violaciones a los derechos humanos y remitió el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Señalamientos contra Morales y nuevos procesos judiciales

El congresista Rodrigo Antonio aseguró que durante el operativo no existió un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los extranjeros involucrados, sino que estos habrían sido ejecutados extrajudicialmente. Además, recordó que Morales declaró durante una visita oficial a Venezuela que había ordenado la operación para detener a quienes calificó como “mercenarios”.

Según el legislador, esas declaraciones evidenciarían que el entonces mandatario dio instrucciones directas para la ejecución del procedimiento policial.

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Hasta el momento, ni Morales ni García Linera se han pronunciado públicamente sobre la nueva investigación.

El exmandatario permanece refugiado en la región cocalera del Chapare y actualmente enfrenta otras causas judiciales. Sobre él pesan dos órdenes de captura activas relacionadas con las protestas que paralizaron Bolivia durante 53 días este año y una investigación por presunta trata de una menor con la que, según la acusación, habría tenido una hija. Morales rechaza todas las imputaciones en su contra.

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