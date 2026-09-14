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Escándalo en Bolivia: club de fútbol denunció amenazas de muerte contra familiares de su portero si no se dejaba hacer más de tres goles

La denuncia fue hecha por los jugadores del Club Guabirá luego del partido vs. Always Ready.

Jugadores bolivianos amenazados de muerte.
Foto: @SinFaltapy en X.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
11:51 a. m.
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Un escándalo sacudió al fútbol boliviano en las últimas horas luego de que jugadores y cuerpo técnico del Club Guabirá hicieran una grave denuncia: habrían recibido amenazas de muerte contra sus familiares y al arquero le dijeron que si no se dejaba hacer 4 goles o más en el partido que jugaban vs. Always Ready, le matarían a su mamá o a su mujer.

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"Pensé en mi familia, mi hijo, mi hija; la verdad me da mucho miedo", expresó uno de los jugadores en rueda de prensa, visiblemente afectado y a punto de las lágrimas por la situación vivida. El entrenador del club, Leonardo Egüez, manifestó su preocupación y enojo ante la situación: "Se tiene que investigar, tienen que caer quienes tengan que caer y, como plantel, tenemos que poner el pecho porque está nuestro prestigio", expresó y se dirigió hacia el presidente de la república, al presidente de la federación y a la Fiscalía para que se tomen las medidas correspondientes.

Club Guabirá perdió 6-0 ante Always Ready

El polémico partido, jugado el domingo 13 de septiembre, fue totalmente atípico y a los 35 minutos ya el club local ganaba por tres goles y a los 39 minutos el arquero titular Manuel Ferrel, que recibió las fuertes amenazas, pidió el cambio al entrenador debido al impacto emocional.

Con la victoria, Always Ready alcanzó los 42 puntos del líder Bolívar y los seis goles convertidos le permitieron también igualar la diferencia de gol del club celeste.

Aún no hay pronunciamiento oficial por parte del Club Guabirá o la Federación Boliviana de Fútbol para conocer más detalles del caso y determinar si se puede aplicar algún tipo de sanción; incluso algunos de los seguidores del fútbol boliviano exigen que el campeonato sea suspendido.

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Always Ready es el equipo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol

Una de las cuentas que hace la denuncia, para dar contexto, informa que el club que ganó el partido por seis goles es propiedad del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, y además, el sponsor oficial es una casa de apuestas, que, según la denuncia, la intentan disfrazar como un medio de prensa.

Todos estos detalles invitan a especulaciones por parte de muchos hinchas y seguidores interesados en el fútbol de Bolivia y esperan que los hechos sean aclarados prontamente.

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