Descubren una nueva especie de felino en Bolivia después de 100 años: histórico hallazgo

Un grupo de científicos dio con un sorprendente descubrimiento: un nuevo felino salvaje en Bolivia.

La historia detrás de esta noticia la presentó National Geographic España. Resulta 10 años atrás, una familia había pensado que el animal era un gato. Su comportamiento y alimentación como cualquier otro, pero todo cambió después de un año.

Una familia encontró al “extraño gato”

Para los bolivianos era extraño que intentara atacar y comerse a las gallinas. Además, notaron que su aullido había cambiado y era extremadamente distinto al de los gatos.

El felino había sido encontrado cuando era un cachorro en una vía cerca del bosque de los Yungas. Tras el reporte de la familia, el santuario Senda Verde se hizo cargo de la situación

Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga adscrita a National Geographic, se interesó por este caso y le puso la lupa al animal. Durante una década, se dispuso a estudiar el comportamiento y todo lo relacionado para dar con la razón de sus extrañas característica.

Si bien se pensaba que en realidad era un Leopardus tigrinus, al final se comprobó que era otra especie: Leopardus tilcayo. Los registros datan que el último espécimen de este grupo había sido visto por última vez hace más de 100 años.

Científicos dieron con las respuestas tras 10 años

Los resultados de la extensa investigación quedaron consagrados en el informe ‘La filogenómica y la museómica revelan cinco especies distintas de gatos tigre en Sudamérica’ de la revista Current Biology.

Con respecto a las diferencias de esta especie con otras, es que tiene un pelaje más corto con menor contraste, rosetas abiertas con mayor expansión, cola menos tupida, su dorso color marrón claro y la ausencia de bandas caudales anchas.

Ahora bien, ¿cómo se pudo encontrar un animal así tras un siglo? Los científicos concluyeron, por un lado, que el ecosistema de Yungas fue óptimo para su supervivencia.

Se cree que los antecesores del Leopardus tilcayo habrían experimentado aislamiento por razones climáticas y geográficas. A lo largo de su migración por el planeta, pudo haber interactuado con otros felinos y así, no desaparecer; pero sí cambiar su evolución.

Entonces, la especie nunca se había sido, sino que fue adaptándose a las condiciones del ambiente.