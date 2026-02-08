Ratifican condena superior a los 3 billones de pesos contra la ANI por la Concesión Ruta al Mar

El Estado Colombiano deberá pagar una millonaria condena por la Concesión Ruta al Mar, uno de los arbitrajes más costosos que ha enfrentado el país.

La Agencia Nacional de Infraestructura sufrió un nuevo revés internacional tras haber solicitado, meses atrás, corregir e interpretar el auto que favoreció a la concesión.

¿Qué ocurrirá con la Concesión Ruta al Mar?

El país tendrá que pagar a la Concesión Ruta al Mar S.A.S los costos de un proyecto vial que busca conectar los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Pese a que la Agencia Nacional de Infraestructura inició el trámite para aclarar el laudo final en dicho proceso arbitral, el Tribunal de Nueva York negó todas las solicitudes y dejó en firme la decisión adoptada el pasado 30 de abril.

“Dicha solicitud fue tramitada por el tribunal arbitral y fue decidida mediante pronunciamiento ya proferido por el tribunal el 16 de julio de 2026, en el que se negaron en su totalidad las peticiones formuladas por la ANI, sin que se accediera a corrección, interpretación o adición alguna respecto del laudo emitido el 30 de abril de 2026”, se lee en el documento.

Cabe recordar que la concesión, firmada en el 2015 en el gobierno de Juan Manuel Santos, dependía de los peajes. Sin embargo, el decreto 050 de 2023, expedido en el gobierno de Gustavo Petro, cambió el panorama al aumentar las tensiones financieras de las concesiones.

“Como se puede observar en el decreto 050 de 2023 al ordenar el no incremento de las tarifas de peaje, afectando los contratos de concesión que estaban en ejecución al momento de su entrada en vigencia, con impactos económicos que deben ser verificados en detalle y con el rigor debido”, dio a conocer la Contraloría General de la Nación.

¿De cuánto es la condena contra la ANI?

El fallo mantiene una condena superior a los 3.5 billones de pesos por, principalmente, la terminación anticipada del contrato de concesión, entre otros incumplimientos que, según el Tribunal, fueron responsabilidad de la ANI.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, aseguró que ya prepara un recurso extraordinario de anulación, desde el Consejo de Estado, que corresponde a la última vía jurídica para intentar revertir la decisión. Mientras el proceso avanza, la millonaria condena sigue vigente.