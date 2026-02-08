CANAL RCN
Colombia Video

Ratifican condena superior a los 3 billones de pesos contra la ANI por la Concesión Ruta al Mar

El millonario fallo se encuentra relacionado con decisiones sobre peajes, licencias y retrasos en esta Concesión.

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
02:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Estado Colombiano deberá pagar una millonaria condena por la Concesión Ruta al Mar, uno de los arbitrajes más costosos que ha enfrentado el país.

La Agencia Nacional de Infraestructura sufrió un nuevo revés internacional tras haber solicitado, meses atrás, corregir e interpretar el auto que favoreció a la concesión.

“Yo dije, me mataron”: el crudo relato de un uniformado que sobrevivió al atentado en Cúcuta
RELACIONADO

“Yo dije, me mataron”: el crudo relato de un uniformado que sobrevivió al atentado en Cúcuta

¿Qué ocurrirá con la Concesión Ruta al Mar?

El país tendrá que pagar a la Concesión Ruta al Mar S.A.S los costos de un proyecto vial que busca conectar los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Pese a que la Agencia Nacional de Infraestructura inició el trámite para aclarar el laudo final en dicho proceso arbitral, el Tribunal de Nueva York negó todas las solicitudes y dejó en firme la decisión adoptada el pasado 30 de abril.

“Dicha solicitud fue tramitada por el tribunal arbitral y fue decidida mediante pronunciamiento ya proferido por el tribunal el 16 de julio de 2026, en el que se negaron en su totalidad las peticiones formuladas por la ANI, sin que se accediera a corrección, interpretación o adición alguna respecto del laudo emitido el 30 de abril de 2026”, se lee en el documento.

Cabe recordar que la concesión, firmada en el 2015 en el gobierno de Juan Manuel Santos, dependía de los peajes. Sin embargo, el decreto 050 de 2023, expedido en el gobierno de Gustavo Petro, cambió el panorama al aumentar las tensiones financieras de las concesiones.

“Como se puede observar en el decreto 050 de 2023 al ordenar el no incremento de las tarifas de peaje, afectando los contratos de concesión que estaban en ejecución al momento de su entrada en vigencia, con impactos económicos que deben ser verificados en detalle y con el rigor debido”, dio a conocer la Contraloría General de la Nación.

Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta
RELACIONADO

Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta

¿De cuánto es la condena contra la ANI?

El fallo mantiene una condena superior a los 3.5 billones de pesos por, principalmente, la terminación anticipada del contrato de concesión, entre otros incumplimientos que, según el Tribunal, fueron responsabilidad de la ANI.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, aseguró que ya prepara un recurso extraordinario de anulación, desde el Consejo de Estado, que corresponde a la última vía jurídica para intentar revertir la decisión. Mientras el proceso avanza, la millonaria condena sigue vigente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cúcuta

“Yo dije, me mataron”: el crudo relato de un uniformado que sobrevivió al atentado en Cúcuta

ELN

Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta

Cali

Cárcel para la mujer de la moto y los otros cuatro señalados por el crimen de Camila Potosí y su bebé

Otras Noticias

Salud mental

Marian Rojas Estapé en Bogotá 2026: fechas, boletas y precios

La reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé llegará a Bogotá el próximo 20 de octubre para compartir herramientas prácticas basadas en la neurociencia.

Grecia

Video del momento exacto en el que chocan dos helicópteros que combatían incendio en Grecia

El accidente se produjo sobre el pequeño pueblo costero de Psatha, cerca de Atenas, una región arrasada por las llamas desde hace más de 48 horas.

Bogotá

Recomendaciones clave para volar cometas y evitar que se enreden

Declaración de renta

Más de 760.000 colombianos declararon por primera vez: ¿por qué no todos los obligados repiten en 2026?

Liga BetPlay

¡Heroico! Rodrigo Contreras le da un triunfo de infarto a Millonarios sobre Junior en la Liga BetPlay