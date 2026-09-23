Nuevo escándalo en el fútbol de Bolivia: le pitaron un penal en contra y el arquero le dio la espalda al cobro

Un nuevo escándalo sacudió al fútbol boliviano en las últimas horas debido a una insólita situación que se presentó en el partido entre Independiente de Cochabamba y 10 de noviembre Wilstermann Cooperativas por la Copa Simón Bolívar el pasado 20 de septiembre.

Los principales protagonistas de la escena fueron el árbitro del encuentro, Carlos Arteaga, y el arquero del club visitante, Gustavo Tesonotte. La Copa Simón Bolívar es el torneo de ascenso más importante del fútbol boliviano.

¿Cuál fue la jugada que desató la polémica?

En el partido que empataban 2-2, al minuto 93 el juez central del compromiso pitó un penal insólito a favor del club local, Independiente, después de una supuesta falta cometida por el arquero argentino Gustavo Tesonotte. "Ojo que esto se puede descontrolar", afirmó uno de los narradores del juego antes de que se ejecutara el penal.

Luego de casi 20 minutos de protestas y un intento de abandonar la cancha por parte del equipo perjudicado, el atacante Junior Adiri, quien fue el protagonista de la jugada, cobró el penal mientras el arquero argentino le daba la espalda y señalaba al árbitro como el culpable del grave error; una vez cobrado, el juez finalizó el partido que acabaría ganando el equipo local por 3-2.

Según medios locales, la Federación Boliviana de Fútbol suspendió al árbitro por el insólito error.

Nueva polémica en Bolivia

Es la segunda vez en pocos días en que el fútbol boliviano se ve envuelto en una polémica y se hace viral. Tan solo una semana atrás, un club de primera división hizo una grave denuncia por supuestas amenazas de muerte contra su portero, que por el miedo y con el fin de proteger a su familia, se dejó marcar 3 goles en menos de media hora tal como se lo pedían los delincuentes.