La ONU advierte que se viene una década con “calor extremo”: pide tomar medidas

Hace pocos días, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas publicó su informe en el que hizo las predicciones del clima de aquí al 2035. Hay conclusiones que preocupan.

Los expertos centraron el estudio en una premisa: la Tierra entrará en 10 años en los que habrá calor extremo con números altos nunca vistos.

Años con altas temperaturas

Muestra de ello, por ejemplo, es que, entre esos años, la temperatura media global oscilará de 1.3 °C a 1.9 °C. Hasta el momento, el periodo de 1850 a 1900 ha sido el de mayores registros; pero si las predicciones se cumplen, el récord se romperá.

En cuanto a la efectividad de los pronósticos, hay un 86 % de probabilidades que se supere el récord anual de temperatura, el cual se dio en 2024 con 1.55 °C.

A nivel más detallado, el informe señaló que es preocupante el deterioro que tendrá el Ártico, dado que el calor será más rápido e incluso el invierno tendrá efectos con altas temperaturas.

El llamado a cuidar la Amazonía

La región del Amazonas experimentará condiciones de altas, por lo que habría aumento en los riesgos de incendios y afectaciones en los recursos hídricos.

De la mano con estas proyecciones están las condiciones que tendrá el fenómeno de El Niño en el transcurso de la década. Se espera, por un lado, que en el periodo de 2027-2028 se presente la mayor intensidad.

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Tras presentar este informe, los expertos les hicieron un llamado a las autoridades globales para que tomen medidas y se anticipen. De lo contrario, los efectos del medioambiente podrían generar daños irreversibles.

Particularmente para el Amazonas, el mensaje es a preparar reservas ante posibles sequías.