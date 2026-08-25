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VIDEOS| Primeras imágenes de cómo se vivió el sismo de magnitud 5.5 en Taiwán

Ciudadanos paraguayos se conectaron con un medio de comunicación y contaron su experiencia.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
08:16 a. m.
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A las 3:00 de la tarde de Taiwán (2:00 de la madrugada de Colombia), se reportó un fuerte sismo en Hengchun.

La magnitud fue de 5.5, mientras que la profundidad, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, fue superficial.

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Sin embargo, por fortuna, las autoridades de Taiwán confirmaron que, tras los respectivos análisis, se comprobó que no hubo daños estructurales, heridos ni víctimas.

Un grupo de ciudadanos paraguayos se encontraba en ese país y se conectó con el medio Mega TV para proporcionarles algunos videos de cómo se vivió el sismo y contar su testimonio.

En videos: así se vivió el sismo de magnitud 5.5 en Hengchun, Taiwán

Según lo que se alcanza a apreciar en el material videográfico, los objetos colgantes situados en las calles comenzaron a 'bambolearse' considerablemente.

Asimismo, las ramas y las hojas de los árboles también se sacudieron, mientras que las olas del mar también registraron movimientos fuertes.

Vea aquí los videos:

 

¿Qué dijeron los ciudadanos paraguayos que fueron testigos del sismo de magnitud 5.5 en Hengchun, Taiwán?

Ariel Basualdo, un periodista que se encuentra en Taiwán realizando una capacitación, contó que se encontraba en un sexto piso cuando se presentó el sismo de magnitud 5.5.

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"Nosotros estamos en el sexto piso del edificio de una universidad y comenzaron a moverse las cosas del techo y se sintió cómo tembló un poco el piso", aseguró.

"Aquí tú recibes unos mensajes que llegan unos segundos antes, porque, obviamente, un sismo no se puede predecir con mucha antelación. Estos llegan a todos los celulares, avisan que te empieces a proteger y, además, suenan las alarmas. Esta vez no hubo mucho miedo para ellos porque están como acostumbrados, pero para mí sí fue la primera vez que me pasa algo así", añadió.

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