Transición Sisbén al RUI en Colombia: Plazo máximo para el cambio y cómo hacer el trámite

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió el Decreto 662 de 2026, el cual establece las condiciones definitivas para la transición del clásico Sisbén al nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI). Esta medida busca reestructurar la entrega de subsidios sociales en todo el territorio colombiano.

El DNP determinó que el período de transición transitorio para todos los hogares beneficiarios se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.

Aunque el RUI empezó a regir formalmente como la herramienta principal de focalización el 1 de agosto de 2026, las personas que estaban registradas en el Sisbén IV al 31 de julio mantendrán sus beneficios garantizados durante esta etapa intermedia.

Fecha límite para traslado de Sisben al RUI

La fecha límite fijada para completar la transición es el 31 de octubre de 2026, proceso que se rige bajo la normativa vigente del Decreto 662 de 2026 emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En esta gestión participan activamente entidades como Prosperidad Social, el DNP y las Alcaldías Locales, mientras que los ciudadanos pueden verificar su estado directamente en las plataformas del Registro Social de Hogares y la Ventanilla Social.

Diferencias Principales: Sisbén vs. RUI

Aunque este cambio no elimina de inmediato la base de datos del Sisbén, transforma de manera radical la forma en que el Estado evalúa las condiciones socioeconómicas de la población.

A diferencia del tradicional Sisbén IV, que funcionaba evaluando la calidad de la vivienda y las condiciones de vida estimadas mediante una encuesta presencial, el nuevo RUI determina el acceso a los subsidios cruzando información sobre los ingresos reales de los ciudadanos en tiempo real, utilizando bases de datos de la DIAN, la Planilla PILA, entidades bancarias y el Registro Social de Hogares.