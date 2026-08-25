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Sale del Inpec el coronel Rolando Ramírez, quien firmó resolución para el traslado de presos al 'tarimazo'

Se trata del director de Custodia y Vigilancia de la entidad, quien sería uno de los hombres más cercanos al director general, Daniel Gutiérrez.

Foto: Inpec
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Noticias RCN

agosto 25 de 2026
08:41 a. m.
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Noticias RCN conoció el primer cambio importante que se da al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con la llegada del nuevo gobierno.

Coronel Daniel Gutiérrez se mantendrá como director del Inpec por decisión del nuevo Gobierno
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Se trata de la salida del director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Antonio Ramírez, quien habría sido el responsable de firmar la resolución para el traslado de nueve privados de la libertad para participar en el denominado 'tarimazo' en Medellín.

Según se sabe, Ramírez era la mano derecha de Daniel Gutiérrez, quien hace pocos días fue ratificado como director general del Inpec por parte del nuevo gobierno.

La polémica resolución del 'tarimazo'

El 19 de junio de 2025, el hasta hoy director de Custodia y Vigilancia, Rolando Ramírez, firmó la resolución 0005208 la cual ordenaba la remisión de nueve presos de la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz hacía la plazoleta de La Alpujarra en Medellí, para participar de un acto de gobierno.

Dicho acto, denominado más adelante como 'tarimazo', se llevaría acabo el 21 de junio y haría parte de los acercamientos para la Construcción de Paz Urbana ECSJ-Medellín y Valle de Aburrá, liderados por la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta.

Entre los convocados para dicho evento se encontraban alias Juan 23, Alber Antonio Henao, alias Tom, alias Pesebre, alias Saya, alias Calambre, alias Douglas, Walter Román y Dayron Muñoz.

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