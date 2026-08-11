Viral I Veterinarios evacuaron con sus mascotas hospitalizadas durante el terremoto en Medellín

El más reciente terremoto que sacudió a Colombia ha dejado un sin fin de imágenes y videos en los que se observan los instantes de pánico que vivieron miles de personas en todo el territorio nacional. Pese a que el movimiento afectó especialmente a territorios puntuales, el sismo se sintió en gran parte del país en donde también se reportaron algunos daños.

Una de las imágenes más conmovedoras ha sido difundida por parte de una clínica veterinaria en Medellín, pues se lograron captar los instantes en los que evacuaron las instalaciones del lugar sin dejar atrás a los animales más convalecientes.

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Clínica veterinaria evacuó con sus mascotas

Las imágenes fueron difundidas por la Clínica Veterinaria Cimevet, ubicada en Medellín, quienes lograron capturar, por medio de las cámaras de seguridad, los instantes en los que el fuerte sismo sacudió sus instalaciones.

Pese a la fuerza del sismo que incluso generó que algunos objetos cayeran al suelo, el grupo de médicos veterinarios decidió dirigirse a la zona de animales hospitalizados que se encontraban distribuidos en diferentes cubículos con puertas de cristal.

Varios de los animales lograron ser rescatados al contar con la asistencia de médicos, pues la mayoría de estos se encontraban canalizados y con condiciones especiales de salud.

“Gracias a todo el equipo que reaccionó de manera oportuna con los pacientes hospitalizados que son nuestra prioridad. Afortunadamente todos estamos bien y lamentamos profundamente las pérdidas en las ciudades vecinas”, se lee en la publicación.

Reacciones al video en redes sociales

El video, que ya sumó más de un millón de likes en Instagram, ha conmovido a miles de internautas, quienes exaltaron la labor de los especialistas que evacuaron del lugar no sin antes darle prioridad a los pacientes.

“Dios las bendiga, total admiración, si fuera dueña de uno de esos animales no me alcanzaría la vida para agradecerles, gracias por cuidar de ellos, se merecen el cielo entero, nos demostraron que es un sitio seguro para nuestras mascotas”, fueron algunos de los comentarios.

El hecho ha logrado tener tal impacto en internet que incluso medios internacionales han tomado el video para cubrir la magnitud del evento sismológico que el país vivió durante el pasado lunes 10 de agosto.