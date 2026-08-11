Abuela y su nieta Violeta permanecen bajo los escombros en Cali: la niña estaba de vacaciones

Rescatistas trabajan sin descanso en el sur de Cali para salvar a sobrevivientes tras el colapso de edificios residenciales.

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Entre los escombros del Conjunto Residencial Guadalupe, en el sur de Cali, la pequeña Violeta permanece atrapada junto a su abuela, Amparo Jaramillo, desde que el terremoto colapsó la Torre A del edificio.

La niña había llegado a pasar vacaciones con su abuela cuando la tragedia los sorprendió en el apartamento 102.

Rescatistas de la Armada, bomberos, ingenieros y decenas de voluntarios trabajan de forma incansable en el sector de Cuarto de Legua, sobre la avenida Guadalupe.

Se han encontrado algunas señales de vida, sobre todo hoy, entonces tenemos algo de esperanza.

Dolorosos casos de desaparecidos en edificios de Cali

En el mismo conjunto residencial que sepultó a Violeta y a su abuela, cadenas humanas se organizaron para ayudar en la búsqueda de Felipe, un joven de 26 años que quedó atrapado en el apartamento 101 de la Torre A junto a su tío y su abuela.

Olga, la madre de Felipe, lidera los gritos de decenas de personas que se sumaron a las labores de rescate.

A solo 50 metros de distancia, en otro edificio colapsado, cientos de personas trabajan para encontrar a un niño de 10 años, su madre y otras cinco personas que permanecen atrapadas, pero han dado señales de vida.

Las operaciones continúan mientras se elevan oraciones y plegarias pidiendo intervención divina.

El alcalde Alejandro Eder confirmó que se mantiene el toque de queda de 8:00 de la noche a 6:00 de la mañana, restringiendo la movilidad salvo para personal esencial debidamente acreditado.

Hija suplicaba rescataran el cuerpo expuesto de su madre bajo los escombros

En el norte de la ciudad, en el barrio Chiminangos 2, la emergencia dejó historias desgarradoras como la de una joven que perdió a su madre de 49 años.

La mujer murió al intentar resguardarse del terremoto bajando por las escaleras del piso número 5, que ya presentaban fallas estructurales.

Durante más de 24 horas, tuvo que observar desde lejos el cuerpo de su madre entre los escombros, sin poder hacer nada hasta que las autoridades de socorro llegaron al lugar y lograron recuperarlo.

"Detrás de cada cifra hay una mamá, un abrazo que ya no regresa y una hija que espera dignidad”, dijo la joven entre lágrimas, pidiendo prudencia y respeto hacia los familiares de las víctimas.

Las autoridades mantienen activos todos los protocolos de emergencia mientras continúan las labores de rescate en múltiples puntos de la capital vallecaucana, donde la solidaridad ciudadana se ha convertido en el símbolo principal de esta tragedia.