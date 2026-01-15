CANAL RCN
Hijo de Perkins Rocha anhela que reunión de Trump con María Corina facilite liberación de presos políticos

Rocha lleva 16 meses detenido en El Helicoide y es un hombre cercano a María Corina Machado.

enero 15 de 2026
01:45 p. m.
La reunión de Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca ha generado expectativa en los miles de familiares de presos políticos.

María Corina Machado cuestionó al régimen de Venezuela por publicar cifras erróneas de excarcelaciones
María Corina Machado cuestionó al régimen de Venezuela por publicar cifras erróneas de excarcelaciones

En A lo que vinimos estuvo Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, arrestado el 27 de agosto de 2024 por el régimen venezolano. Desde ese momento ha estado en El Helicoide, la cárcel más temida.

¿Qué espera de la reunión?

S.R.: “María Corina va a hablar por todos y cada uno de los venezolanos que queremos un futuro mejor. De esta reunión solamente espero cosas buenas. Todo lo que ha hecho ha estado planeado para lograr la liberación que todos queremos. No sé si llegará mañana o en un mes, pero sé que va a llegar”.

¿Le preocupa la cercanía entre el Gobierno de EE. UU. y Delcy Rodríguez?

S.R.: “María Corina es sumamente cercana a Marco Rubio y él es, dicho por Trump, el personaje que está liderando todo. Están alineados y por eso hoy Trump la recibe a ella, no a cualquier otro personaje”.

"Es una persona fantástica": así fue la conversación de Donald Trump con Delcy Rodríguez tras una llamada telefónica sobre Venezuela
"Es una persona fantástica": así fue la conversación de Donald Trump con Delcy Rodríguez tras una llamada telefónica sobre Venezuela

¿Qué ha sabido de su papá?

S.R.: “Poco. Sabemos que está en El Helicoide. Lleva alrededor de 16 meses y dos personas excarceladas fueron compañeros suyos. Faltan más de 800 (presos que esperan ser liberados), entre ellos mi papá”.

¿La reunión puede llevar a su liberación?

S.R.: “Sí, creo firmemente, porque el pueblo venezolano no va a parar hasta que no haya ni un solo preso político más. Los actores externos están actuando porque el pueblo venezolano decidió actuar. Estoy seguro de que yo voy a poder abrazar a mi papá muy pronto. Estoy seguro de que todos vamos a poder reencontrarnos en esta Venezuela que queremos y que estamos muy cerca de eso”.

