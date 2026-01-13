María Corina Machado cuestionó al régimen de Venezuela por publicar cifras erróneas de excarcelaciones

Continúan las liberaciones de presos políticos en Venezuela. Esto, tras el arresto de Nicolás Maduro hace más de una semana. El líder del régimen se encuentra preso en una de las cárceles más seguras de Nueva York.

Uno de los puntos de la transición ha radicado en la liberación de los presos políticos. Con base en las cifras de la Plataforma Unitaria Democrática, desde el jueves 8 de enero se han contabilizado 73 excarcelaciones.

¿Cuántas excarcelaciones están constatadas?

De esa cantidad, la ONG Foro Penal ha constatado 56. Sin embargo, asegura que quedan al menos 764 presos esperando reencontrarse con sus seres queridos. Por eso, el proceso ha sido calificado como cuentagotas, dado el paso lento.

Entre los excarcelados están los italianos Alberto Trentini y Mario Burló. Los recibieron en el aeropuerto Ciampino en Roma por la primera ministra Giorgia Meloni.

Con respecto al resto de identidades, los propios liberados han pedido no divulgar esta información personal. Se sabe que 21 de ellos son adultos mayores, quienes incluso algunos superan los 70 años.

El régimen asegura que son 116: cifras no coinciden

Naciones Unidas se unió al llamado para liberarlos, estimando que pueden ser 800 o más. En ese orden de ideas, aún es mínima la cantidad de los que recuperaron su libertad. Por otro lado, hizo una grave denuncia al indicar que colectivos armados estarían patrullando las calles, amenazando a los vecinos y realizando controles ilegítimos.

María Corina Machado y Edmundo González criticaron el proceso tardío que ha tenido, el cual no llega ni al 5%. En primer lugar, cuestionaron las cifras erróneas del régimen en las que se aseguró que 116 personas fueron excarceladas.

Criticaron que las familias no han sido notificadas, el régimen no ha atendido las llamadas de organizaciones nacionales e internacionales, tampoco se tienen garantías sobre mejoras en la vida de los presos ni de la salud.