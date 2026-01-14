CANAL RCN
Internacional

"Es una persona fantástica": así fue la conversación de Donald Trump con Delcy Rodríguez tras una llamada telefónica sobre Venezuela

De acuerdo con la declaración, la conversación incluyó asuntos vinculados al sector energético, el comercio bilateral y la seguridad nacional.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 14 de 2026
06:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que sostuvo una llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que abordaron temas estratégicos relacionados con la recuperación del país.

¿Cuál es el "nuevo momento político" en Venezuela del que habla Delcy Rodríguez ?
RELACIONADO

¿Cuál es el "nuevo momento político" en Venezuela del que habla Delcy Rodríguez ?

“Esta mañana he mantenido una conversación muy positiva con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances significativos en nuestro apoyo a la estabilización y recuperación de Venezuela. Se han abordado diversos temas, entre ellos el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta colaboración entre los Estados Unidos de América y Venezuela será muy beneficiosa para todos. Venezuela pronto volverá a ser un país próspero y grande, quizás más que nunca”, señaló Trump en un comunicado oficial.

Agenda de cooperación

De acuerdo con la declaración, la conversación incluyó asuntos vinculados al sector energético, el comercio bilateral y la seguridad nacional. La Casa Blanca calificó el diálogo como “constructivo” y aseguró que se trata de un paso en la consolidación de relaciones con el gobierno interino venezolano.

Foro Penal confirma nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: cifras no coinciden con las del régimen
RELACIONADO

Foro Penal confirma nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: cifras no coinciden con las del régimen

Contexto político

La llamada se produce en medio de un proceso de transición en Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro y la instalación del gobierno interino encabezado por Rodríguez.

Autoridades de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunieron tras amenazas de Trump
RELACIONADO

Autoridades de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunieron tras amenazas de Trump

Washington ha manifestado su interés en apoyar la estabilización institucional y económica del país, mientras que Caracas busca reactivar sectores clave como el petróleo y los minerales para impulsar la recuperación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nasa

NASA reporta récord de temperaturas en 2025, pero omite referencia al cambio climático

Venezuela

¿Cuál es el "nuevo momento político" en Venezuela del que habla Delcy Rodríguez ?

Venezuela

Foro Penal confirma nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: cifras no coinciden con las del régimen

Otras Noticias

ELN

Cruel testimonio de expersonera que fue secuestrada: la encadenaron y la alimentaron con comida vencida

La exfuncionaria estuvo encadenada durante nueve meses. Ahora pide al Gobierno acciones contundentes contra los secuestradores.

Independiente Santa Fe

DT de Santa Fe puso la cara y explicó por qué fichó a Edwin Mosquera, de Millonarios

Santa Fe viajó a Barranquilla para afrontar el juego de ida de la Superliga, ante Junior. Allí, Pablo Repetto explicó el fichaje de Edwin Mosquera.

Yeison Jiménez

El gran gesto que tendrá Luis Alfonso con trabajadores de Yeison Jiménez: así lo anunció

Gobierno Nacional

Gobierno emite bonos de deuda internacional por 5.000 millones de dólares en una sola operación

Medicamentos

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?