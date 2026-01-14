"Es una persona fantástica": así fue la conversación de Donald Trump con Delcy Rodríguez tras una llamada telefónica sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que sostuvo una llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que abordaron temas estratégicos relacionados con la recuperación del país.

“Esta mañana he mantenido una conversación muy positiva con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances significativos en nuestro apoyo a la estabilización y recuperación de Venezuela. Se han abordado diversos temas, entre ellos el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta colaboración entre los Estados Unidos de América y Venezuela será muy beneficiosa para todos. Venezuela pronto volverá a ser un país próspero y grande, quizás más que nunca”, señaló Trump en un comunicado oficial.

Agenda de cooperación

De acuerdo con la declaración, la conversación incluyó asuntos vinculados al sector energético, el comercio bilateral y la seguridad nacional. La Casa Blanca calificó el diálogo como “constructivo” y aseguró que se trata de un paso en la consolidación de relaciones con el gobierno interino venezolano.

Contexto político

La llamada se produce en medio de un proceso de transición en Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro y la instalación del gobierno interino encabezado por Rodríguez.

Washington ha manifestado su interés en apoyar la estabilización institucional y económica del país, mientras que Caracas busca reactivar sectores clave como el petróleo y los minerales para impulsar la recuperación.