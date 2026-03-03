Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 3 de marzo

Hoy martes 3 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de chance más populares de Colombia, que cada día reúne a miles de aficionados esperando acertar la combinación que les puede cambiar la suerte.

El sorteo del Super Astro Sol, cabe recordar, juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m. (hora colombiana).

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 3 de marzo: número ganador

El sorteo de este martes 3 de marzo ya se realizó y los números ganadores fueron 1 – 2– 0 – 6, con el signo zodiacal Géminis, de acuerdo con los resultados oficiales del Super Astro Sol publicados tras la transmisión en vivo del sorteo.

Esta combinación es la que debes revisar con cuidado en tu tiquete para saber si resultaste favorecido con alguno de los premios del día.

Recordemos que para ganar el premio mayor del Super Astro Sol debes acertar las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo zodiacal correspondiente. Dependiendo de cuántos elementos de la apuesta coincidan con el resultado, el premio puede variar, ofreciendo oportunidades incluso a quienes aciertan dos o tres números más signo.

¿Cómo jugar y qué premios ofrece el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego sencillo, pues eliges un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal, como Aries, Tauro o Capricornio, entre otros.

Cuanto más precisa sea tu coincidencia con el resultado, mayores serán las posibilidades de premio. Este sistema combina azar con un toque de astrología, lo que lo hace atractivo para muchos colombianos que participan con frecuencia.