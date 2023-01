"Más de 30 huesos rotos": imágenes de la recuperación de Jeremy Renner, actor de Los Vengadores

El actor Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de halcón en las películas de Marvel, Avengers y resultó herido mientras removía nieve, dijo que se había roto más de 30 huesos en el accidente.

Renner, de 51 años, fue hospitalizado después de ser atropellado por una máquina quitanieves que estaba siendo utilizada para desenterrar un carro en su vivienda en el norte de Nevada.

"Quiero agradecer a todos por sus mensajes y consideración. Mucho amor y aprecio para todos ustedes. Estos más de 30 huesos rotos se curarán", dijo en Twitter.

La publicación estuvo acompañada de una foto que parecía mostrar a Renner en una cama en terapia física.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA