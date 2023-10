Biden promulgó de ley de financiamiento y dijo que no se puede interrumpir la ayuda para Ucrania

Estados Unidos se salvó, por ahora, del cierre de Gobierno y amplió su financiamiento hasta el 17 de noviembre, así quedó consignado en el proyecto de ley de financiación provisional que ya promulgó el presidente Joe Biden. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario pidió al Congreso comenzar a trabajar en las iniciativas para aprobar los presupuestos gubernamentales para el próximo año fiscal.

El sábado el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación a corto plazo con un abrumador apoyo demócrata después de que el presidente republicano Kevin McCarthy se retractara de una demanda anterior de los partidarios de la línea dura de su partido de un proyecto de ley partidista. La Cámara votó 335-91 para financiar el gobierno hasta el 17 de noviembre, con más demócratas que republicanos apoyándolo.

El Senado, de mayoría demócrata, votó 88-9 para aprobar la medida para evitar el cuarto cierre parcial del gobierno federal en una década.

No se puede interrumpir la ayuda a Ucrania

El presidente Biden presionó a los republicanos del Congreso para que respaldaran un proyecto de ley para proporcionar más ayuda a Ucrania, diciendo que estaba "harto y cansado" de la política arriesgada que casi llevó al cierre del gobierno. Y es que el proyecto de ley provisional no incluye ayuda para Kiev .

Estados Unidos ha sido un importante partidario de Ucrania después de que Rusia la invadió el año pasado y Biden ha tratado de movilizar al mundo, así como a su propio país, para mantener ese apoyo. Dijo que los republicanos se habían comprometido a proporcionar esa ayuda mediante una votación separada.

"No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Espero plenamente que el orador mantenga su compromiso de asegurar el paso y el apoyo necesarios para ayudar a Ucrania mientras se defiende contra la agresión y la brutalidad".

Biden aseguró al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy durante una visita a Washington el mes pasado que se mantendría el fuerte apoyo de Estados Unidos a su guerra para repeler a los invasores rusos a pesar de la oposición de algunos legisladores republicanos. Instó a los republicanos a avanzar rápidamente para evitar otra crisis en noviembre.

"La política arriesgada tiene que terminar. Y no debería haber otra... crisis (...) Insto encarecidamente a mis amigos republicanos en el Congreso a que no esperen. No pierdan el tiempo como lo hicieron durante todo el verano. Aprueben un acuerdo presupuestario de un año de duración. Honren el acuerdo que hicimos hace unos meses".