Joe Biden se despide de la Casa Blanca con un video donde recordó lo vivido estos 4 años

Joe Biden, quien cumple sus últimas horas como presidente de Estados Unidos, se despidió de la Casa Blanca con un video de 11 minutos llamado "la presidencia en fotografías", en donde recordó varios de los momentos clave que vivió a lo largo de los últimos cuatro años.

RELACIONADO Estados Unidos anunció redada migratoria masiva en los próximos días

"Cuando miro hacia atrás en los últimos cuatro años, no sólo veo los desafíos que enfrentamos, veo esperanza, progreso y posibilidad. Una imagen vale más que mil palabras, pero estas fotos cuentan la historia de unos Estados Unidos que siempre están avanzando: debemos seguir haciéndolo", escribió el mandatario.

Las imágenes que recordó Joe Biden sobre su presidencia

Además de mostrar acontecimientos clave como el primer día en la Oficina Oval, desde donde se tomaron algunas de las decisiones más importantes en el planeta, también rememoró puntos clave, como el viaje sorpresa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia.

Biden también resaltó las medidas económicas que se tomaron en su gobierno, las cuales fueron resaltadas en fotos durante la firma de la ley de reducción de la inflación y una reunión con trabajadores sindicalizados.

El último discurso de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

"Quiero advertir al país sobre algunas cosas que me preocupan mucho", dijo el demócrata en su discurso de despedida desde la Casa Blanca cinco días antes de ceder el poder al republicano Donald Trump.

Se trata de la "peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultrarricas", afirmó.

"Hoy, una oligarquía cobra forma en Estados Unidos con una riqueza, poder e influencia extremas que literalmente amenazan nuestra democracia entera, nuestros derechos y libertades básicos", sostuvo en un discurso a la nación muy sombrío de unos 15 minutos.

"Necesitamos enmendar la Constitución para dejar claro que ningún presidente (...) es inmune a los delitos que comete mientras está en el cargo. El poder del presidente no es ilimitado. No es absoluto. No debería ser así", afirmó Biden.