Video: así fue la crudeza de la tragedia en Valencia, España, que ha dejado decenas de muertos

Tres días de luto nacional decretó el Gobierno de España tras una de las tragedias más devastadoras e inesperadas de la historia que dejó puentes y vias colapsadas, decenas de poblaciones incomunicadas y 5.000 vehiculos averiados. Se trata de la peor tormenta que ha azotado a Europa desde 2021.

Este repentino temporal provocado por el mortal fenómeno meteorológico Dana azotó con fuerza varias regiones del país: Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía son las más devastadas por la tragedia.

La potencia de la corriente de este fenómeno natural fue tal que desbordó ríos, inundó calles enteras, arrancó árboles y arrasó tanto viviendas como vehículos, dejando a decenas de personas atrapadas.

Amelia Sebastian, describió la crudeza y la angustia de cómo se vivió la trágica noche en Valencia, la ciudad más golpeada por la fueria de los vientos y la lluvia:

El agua me llegaba hasta la cintura. No hemos dormido en toda la noche y no encontramos el carro, no sabemos dónde está.