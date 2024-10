"Está rompiendo toda la habitación": La llamada que realizó el hotel a emergencias minutos antes del fallecimiento de Liam Payne

El fallecimiento del cantante Liam Payne se confirmó el 16 de Octubre de 2024 en Argentina, lugar donde se encontraba de viaje.

El hotel en el que se hospedaba reportó a emergencias su preocupación por Liam luego de que este fuera agresivo con el personal del lugar, esto fue lo que pasó.

Llamada a emergencias minutos antes de muerte de Liam Payne

El ex miembro de One Direction se encontraba de viaje en Argentina, lugar donde además había asistido a un concierto de Niall Horan, ex integrante de la misma banda.

Aunque Liam llevaba varios días en Argentina, el pasado miércoles, 16 de Octubre de 2024 el hotel en el que se estaba quedando realizó una llamada a emergencias en la que solicitaron ayuda de las autoridades al ver al cantante fuera de sí.

El medio argentino La Nación reveló el audio de la llamada que se realizó donde el empleado del hotel reporta un huésped que está bajo sustancias psicoactivas destruyendo la habitación en la que se está quedando.

Aunque no se da el nombre de Liam, el medio argentino confirmó que se trataba de él. Sin embargo, cuando las autoridades llegó al lugar, el cantante se encontraba sin vida luego de caer desde un tercer piso.

La razón de la visita de Liam Payne a Argentina

Aunque Liam llevaba varios días allí, se rumora que la razón de que el cantante estuviera allí era para asistir al concierto de Niall Horan, quien también hizo parte de One Direction.

Se les vio juntos el 4 de Octubre de este 2024, muy amigables y felices de reencontrarse.

No obstante, hasta ahora, ni Niall o algún otro miembro de la banda se ha pronunciado ante el fallecimiento de Liam.