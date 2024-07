Gobierno argentino destituye al secretario de Deportes por exigir a la selección disculpas por comentarios racistas

La oficina de Presidencia de Argentina ha anunciado la destitución del subsecretario de Deportes, Julio Garro, tras su polémica petición a la selección de fútbol Argentina de disculparse con Francia por una serie de cánticos racistas dirigidos a jugadores del equipo francés.

"El Gobierno no puede dictar a la selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América, ni a ningún ciudadano, qué comentar, pensar o hacer. Por esta razón, Julio Garro deja de ser subsecretario de Deportes de la Nación", señaló la Presidencia en su cuenta de la red social X.

Julio Garro había declarado en una entrevista con la emisora Urbana Play 104.3 que tanto el capitán de la selección, Lionel Messi, como el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, debían disculparse con la selección francesa por los cánticos realizados durante la celebración de la victoria en la final de la Copa América.

"Creo que es necesario que Messi y Tapia ofrezcan disculpas formales a Francia por estos comentarios inapropiados que no representan los valores de nuestro país", dijo en su entrevista.

En respuesta a su destitución, Garro utilizó su cuenta de X para agradecer al presidente argentino, Javier Milei, por la "confianza" al permitirle formar parte de su equipo y se disculpó por cualquier ofensa que su comentario haya causado.

A su vez, expresó sus deseos de éxito al Gobierno en su camino de transformación y a los deportistas olímpicos y paralímpicos que representarán a Argentina en los Juegos de París 2024.

Las acusaciones tiñen principalmente al jugador Enzo Fernández, pues era él quien aparecía entonando las letras racistas.

En el en vivo realizado desde sus redes sociales se escucha cuando cantan:

Ante esto, el club londinense Chelsea FC, del cual también hace parte, se pronunció rechazando contundentemente los canticos de la selección Argentina contra Francia.

Mediante un comunicado escribieron: “el Chelsea Football Club considera absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas”.

Por el rechazó obtenido, el jugador Argentino salió públicamente en su red social X excusándose.

Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho