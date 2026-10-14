Capturan en Santander a hombre señalado de abusar sexualmente de tres menores

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 44 años señalado de abusar sexualmente de tres menores de edad en el municipio de Sabana de Torres, Santander. La captura se produjo en menos de 72 horas después de conocerse la denuncia, tras una investigación adelantada por la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas serían una niña de 2 años y dos hermanas de 6 y 8 años. El caso ha generado rechazo e indignación en la comunidad debido a que el capturado sería el padre y padrastro de las menores afectadas.

Operativo se realizó en menos de 72 horas

Según informó la Policía, una vez se conocieron los hechos se conformó una burbuja investigativa integrada por unidades de la Sijín y de la Seccional de Protección, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.

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Las labores de investigación permitieron reunir elementos suficientes para que un juez expidiera la orden de captura contra el presunto agresor, la cual fue ejecutada en plena vía pública del casco urbano de Sabana de Torres.

Las autoridades destacaron la rápida reacción institucional para atender el caso y avanzar en el proceso judicial contra el señalado responsable.

Autoridades piden reforzar la protección de los menores

Tras la captura, la Policía reiteró la importancia de que padres, cuidadores y familiares permanezcan atentos a los entornos en los que se desarrollan los niños y niñas, tanto en espacios físicos como digitales.

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Asimismo, hicieron un llamado a supervisar el uso de redes sociales y las interacciones que los menores mantienen a través de plataformas digitales, con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

Mientras avanza el proceso judicial, el hombre permanecerá privado de la libertad. Entre tanto, la comunidad de Sabana de Torres exige que se aplique todo el peso de la ley por los hechos que habrían afectado a las tres menores.