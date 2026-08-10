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Proyecto que busca prohibir las redes sociales en menores de 14 tendrá su primer debate en el Congreso

La iniciativa consta de 15 artículos y sus disposiciones están enfocadas en imponer nuevas obligaciones a las plataformas digitales.

Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
02:50 p. m.
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La posibilidad de que los menores de 14 años no puedan acceder a redes sociales en Colombia comenzó a tomar fuerza. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes recibió una ponencia positiva para el primer debate de un proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de estas plataformas en el país.

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La iniciativa, denominada “Por medio del cual se regulan las plataformas de redes sociales en Colombia y se dictan otras disposiciones generales”, contempla una serie de obligaciones para las compañías digitales, entre ellas mecanismos de verificación de identidad, restricciones para menores de edad y nuevas responsabilidades en materia de protección de datos y moderación de contenidos.

Verificación obligatoria para todos los usuarios

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto establece que las plataformas de redes sociales que operen en Colombia deberán implementar un sistema obligatorio de verificación de identidad para todos sus usuarios.

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Según el texto de la ponencia, las compañías deberán utilizar tecnologías seguras que permitan garantizar la autenticidad de la información suministrada por quienes creen o mantengan cuentas en estas plataformas.

La propuesta fue consignada en la ponencia presentada el 18 de septiembre de 2026 por el representante a la Cámara por Antioquia, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, quien actúa como coordinador ponente. El documento fue radicado ante el presidente de la Comisión Sexta, Luis Hernando González.

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Restricción para menores de 14 años

El proyecto también plantea que las plataformas tendrán la obligación de restringir el acceso y el registro de menores de 14 años, salvo en aquellos servicios diseñados específicamente para esta población y que cuenten con control parental y autorización expresa de sus representantes legales.

La exposición de motivos argumenta que la medida busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a riesgos presentes en entornos digitales. Entre las razones expuestas se menciona el uso de redes sociales para la comisión de delitos sexuales contra menores y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales.

La iniciativa consta de 15 artículos y sus disposiciones están enfocadas en imponer nuevas obligaciones a las plataformas digitales, regular el tratamiento de datos personales, fortalecer los mecanismos de moderación de contenidos y establecer medidas orientadas a la protección de la población menor de edad.

De superar su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, el proyecto continuará su trámite legislativo en el Congreso.

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