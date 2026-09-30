Millones de niños en América Latina, en riesgo por impacto del fenómeno de El Niño, alerta Unicef

Millones de niños en América Latina enfrentan un escenario de creciente vulnerabilidad debido a los efectos del fenómeno de El Niño, que podría convertirse en uno de los más intensos jamás registrados.

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Así lo advirtió este miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que alertó sobre las consecuencias de las sequías, inundaciones y fenómenos climáticos extremos en el acceso a alimentos, agua, educación y servicios de salud para la población infantil de la región.

De acuerdo con un informe del organismo, cerca de 25,8 millones de menores están expuestos a riesgos crecientes asociados a las alteraciones climáticas provocadas por El Niño, cuyos efectos más severos se prevén entre octubre y diciembre. La entidad señaló que este fenómeno está amplificando los impactos del cambio climático generado por la actividad humana y podría profundizar las desigualdades existentes.

Riesgo de inseguridad alimentaria y emergencias climáticas

Unicef explicó que en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua la sequía amenaza la producción agrícola, lo que podría incrementar la inseguridad alimentaria y los casos de malnutrición infantil. La situación resulta especialmente preocupante en comunidades donde ya existen dificultades para acceder a alimentos y agua potable.

Además, la organización advirtió sobre un mayor riesgo de incendios forestales en zonas de Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela. En la cuenca amazónica, la disminución de los niveles de los ríos podría aislar a numerosas comunidades ribereñas, dificultando el acceso a servicios esenciales y asistencia humanitaria. En el Caribe, el fenómeno también podría agravar las crisis prolongadas que enfrentan Cuba y Haití.

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Llamado urgente a reforzar la preparación

En la costa del Pacífico de México y varios países de Suramérica, el incremento de las lluvias podría provocar inundaciones y afectar infraestructura clave, como escuelas y centros de salud. A esto se suma la influencia de El Niño sobre la actual temporada de huracanes, que podría incrementar el riesgo de eventos extremos con capacidad de generar daños generalizados.

Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, aseguró que los efectos del fenómeno son cada vez más visibles y severos, y advirtió que podrían empujar a millones de niños a situaciones de mayor vulnerabilidad. Por ello, hizo un llamado a fortalecer las medidas de preparación, proteger los servicios esenciales y garantizar la atención de la niñez afectada.

Para responder a las emergencias asociadas a El Niño en la región, Unicef solicitó 53,8 millones de dólares en recursos. Sin embargo, la organización informó que hasta el 30 de junio solo había logrado recaudar la mitad de los fondos requeridos.