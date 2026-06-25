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+ VIDEOS | El horror del momento en que ocurrió el doble terremoto que sacudió a Venezuela

En imágenes quedó registrado el horror que vivieron los venezolanos en uno de los minutos más trágicos de la historia de Venezuela.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
01:09 p. m.
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En video quedó registrado el momento del terremoto que sacudió a La Guaira, Caracas, y todo el litoral central, epicentro del doble terremoto de magnitud 7.1 y 7.5 que estremeció a Venezuela.

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Lujosos hoteles quedaron completamente destruidos. Edificios se desplomaron en un abrir y cerrar de ojos.

Fueron segundos de pánico y terror este 24 de junio, Día de San Juan; un año después de la vaguada en Mérida que dejó un doloroso saldo de víctimas y damnificados.

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Aterradores detalles del doble terremoto en Venezuela

Desde el agua, un grupo de pescadores captó el instante en que el paisaje costero de La Guaira quedó destruido ante el poder de la naturaleza.

Uno de los estados portuarios más importantes de Venezuela, La Guaira, a 30 kilómetros de Caracas, sucumbió ante los terremotos. Un lujoso hotel de cuatro estrellas terminó desplomado. Un estadio se destruyó ante los ojos de deportistas que jugaban un partido de béisbol.

Centenares de músicos y espectadores vivieron el horror de quedar en medio del sismo mientras celebraban las fiestas de San Juan Bautista. En segundos, el caos se apoderó de la multitud. Todo quedó registrado en video.

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Muertos, heridos y desaparecidos por terremotos en Venezuela

Son más de 160 los muertos registrados en esta tragedia y miles de personas atrapadas bajo los escombros.

No se tiene el número exacto de edificios colapsados en La Guaira, tampoco en Caracas, los dos puntos más afectados por el desastre natural.

Aumentó a 39.000 el número de desaparecidos en Venezuela tras el terremoto
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