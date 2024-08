París se despide de los JJ. OO. 2024 con una espectacular ceremonia de clausura

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se llevó a cabo el 11 de agosto en el Stade de France en París, marcando el final de más de dos semanas de intensas competencias deportivas. El evento, que comenzó el 26 de julio, concluyó con una emotiva despedida a la llama olímpica, que será transferida a Los Ángeles, sede de los próximos Juegos en 2028.

La ceremonia se inauguró con impresionantes imágenes aéreas del Sena y momentos destacados de estos inolvidables Juegos Olímpicos. Estuvo marcada por grandes espectáculos y elementos culturales franceses, incluyendo la interpretación del clásico "Sous le ciel de Paris" por la cantante Zaho de Sagazan.

El nadador francés Léon Marchand, héroe local con cuatro medallas de oro, tomó la llama olímpica del pebetero ubicado en el jardín de las Tullerías, en el centro de París, para iniciar su traslado hacia el Stade de France. Mientras tanto, el emblemático pebetero, un anillo de siete metros, se extinguía después de haber sido el símbolo de estos Juegos desde su apertura.

Un espectáculo cargado de cultura y tradición

El espectáculo en el Stade de France continuó ante cerca de 70.000 espectadores, quienes disfrutaron de una ceremonia vibrante. Entre los momentos destacados, el jugador de rugby francés Antoine Dupont, quien ganó una medalla de oro en rugby, desfiló con una bandera tricolor mientras los atletas celebraban y se dirigían al campo para festejar.

En el estadio se instaló un gigantesco karaoke que animó a los asistentes con temas como "Emmenez-moi" de Charles Aznavour y "Les Champs-Élysées" de Joe Dassin, provocando aplausos entusiastas del presidente Emmanuel Macron, quien presidía la ceremonia junto al jefe del COI, Thomas Bach. El karaoke continuó con otros clásicos como "Freed from Desire" y el icónico "We Are the Champions" de Queen, que también hicieron vibrar al público.

Más de 200 artistas participaron en una producción que representó una escena futurista en la que "el viajero dorado", interpretado por el breakdancer francés Arthur Cadre, redescubre unas Olimpíadas que habían sido olvidadas durante mucho tiempo. Esta visión evocó el renacimiento de los Juegos Olímpicos, similar al trabajo del barón Pierre de Coubertin en el siglo XIX.

Se rindió homenaje a la antigua Grecia, la cuna de los Juegos Olímpicos. Otros momentos destacados incluyeron la actuación de la banda de rock francesa Phoenix y la presentación de la cantante belga Angèle.

Un momento destacado fue el emotivo traspaso de la bandera olímpica de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien estaba acompañada por la gimnasta Simone Biles. Este evento fue histórico por dos razones: ambas líderes eran mujeres y, en particular, Karen Bass, como mujer negra, hizo historia.

Mientras el himno nacional de Estados Unidos, interpretado por la cantante H.E.R., resonaba con un estilo genuinamente americano, Tom Cruise sobrevoló el estadio para recoger la bandera y partir en moto rumbo a Los Ángeles.

Tom Cruise deslumbra en la ceremonia de clausura de París 2024 con un espectáculo espectacular

El actor estadounidense Tom Cruise se convirtió en una de las estrellas de la noche al realizar un impresionante descenso en rápel desde el techo del Stade de France. Este acto formó parte del espectáculo en honor a Los Ángeles, la ciudad que será sede de los Juegos Olímpicos en 2028.

Después de recibir la bandera olímpica de manos de la gimnasta Simone Biles, Cruise dejó el estadio a bordo de una moto. A través de un videomontaje, el actor "viajó" por las calles de París, subiendo a un avión que lo trasladó a Los Ángeles. Descendió en paracaídas y aterrizó cerca del icónico letrero de Hollywood, donde las dos últimas letras 'O' habían sido reemplazadas por dos de los cinco aros olímpicos.

Simultáneamente, desde Venice Beach, los Red Hot Chili Peppers ofrecieron una animada actuación con éxitos globales como "By The Way" y "Californication". Billie Eilish también se presentó desde la famosa playa con su tema "Birds of Feather". La noche culminó con una actuación destacada del rapero Snoop Dogg, acompañado por Dr. Dre, que brindó un cierre vibrante y memorable al evento.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido un éxito de público, con más de 9,5 millones de entradas vendidas, superando el récord anterior de Atlanta 1996. A pesar de los desafíos, como la limpieza del Sena y la compleja logística de seguridad, el evento ha sido un testimonio del poder del deporte para unir y emocionar al mundo.

Con una celebración final que destacó la riqueza cultural de Francia y un espectáculo que ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos, París se despide de sus Juegos Olímpicos con la satisfacción de haber ofrecido una experiencia única e inolvidable.