¿Ataque nuclear? Las posibilidades que tiene Vladimir Putin de “activar el botón rojo”

Uno de los mayores temores que existe en el mundo entero con la invasión de Rusia a Ucrania es que esta desate una guerra a una escala tan impactante que un impacto nuclear termine desatando un caos total. ¿Qué tan cerca está Vladimir Putin de activar una de estas bombas?

Durante este año, el ejército ruso decidió arremeter contra de Kiev, la capital ucraniana, con armamento pesado, sin importar lo que podría pasar con sus habitantes. Fueron despiadados y mortales. Acabaron con muchas vidas.

Le puede interesar: El plan migratorio de los Estados Unidos para los venezolanos.

Pero todo no para allí. No solo se han visto de la manera más cruel, sino que han sido aún más desafiantes desde su cabeza, Vladimir Putin. El presidente de Rusia ha dejado claro en algunas declaraciones que estaría dispuesto a usar armas nucleares en contra de Ucrania, sin que le tiemble la mano.

Es tanto el temor y el rechazo del mundo entero que el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado partido de estas declaraciones del uso de armamento nuclear, asegurando que habría grandes consecuencias, aunque nunca ha revelado cuáles.

Guerra nuclear

El prestigioso medio The New Yorker hizo un preciso análisis de la posibilidad de que Vladimir Putin detone una verdadera guerra nuclear, en la que puede generar daños impactantes, aunque por ahora se hable de arma nuclear táctica.

“Absolutamente es un eufemismo y no existe una definición universalmente acordada de lo que constituye un arma nuclear táctica. A veces también se les llama armas nucleares no estratégicas. Pero lo primero que hay que decir sobre estas cosas es que no son herramientas similares a un arma para usar en el campo de batalla, que es algo que veo surgir mucho en los debates que están sucediendo ahora sobre si Rusia recurriría al uso de estas capacidades”, le dijo a The New Yorker Ankit Panda, experto en armas nucleares y miembro principal de Stanton en Carnegie Endowment for International Peace.

También lea: La doble celebración de Ucrania tras recibir sistema de defensa antiaéreo y recuperar territorios.

Por otro lado, el experto añadió que si Putin decide “activar el botón rojo” sería, porque verdaderamente siente peligro a su soberanía e iría por todo para conseguir los objetivos que se plantea.

“Si Putin decidiera cruzar este umbral, creo que eso demostraría que Rusia percibe que lo que está en juego en esta crisis es sustancialmente mayor de lo que Occidente podría estar dispuesto a tolerar. Si Putin escaló al nivel nuclear, indicaría que está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para lograr cualquiera que sea su objetivo. Por supuesto, los objetivos de guerra rusos se vuelven menos claros cada día, pero esta podría ser una interpretación plausible: ‘Manténgase al margen de nuestro negocio, o iremos más lejos y la escalada será incontrolable’”, añadió.

Finalmente, Ankit Panda asegura que Estados Unidos ha llevado reuniones secretas por si este caso de un ataque nuclear se llega a dar, pero con la certeza que no hay tanta posibilidad de que se genere.

“Con suerte, este es un lugar al que no tenemos que ir, pero, por supuesto, los gobiernos planean todo tipo de contingencias, y estas conversaciones se han estado desarrollando a puerta cerrada en los últimos meses, ya que la perspectiva de una escalada nuclear ha persistido. Pero no diría que el riesgo necesariamente ha aumentado de manera apreciable desde el comienzo de la guerra”, dijo y añadió “Mi opinión es que el riesgo de referencia de una escalada nuclear aumentó en febrero. Ha estado en el mismo estado desde entonces. Pero hay básicamente tres categorías de respuesta: no hacer nada, responder de manera convencional o responder con capacidades nucleares. Y hay diferentes gradaciones de cómo se vería cada una de esas opciones”.