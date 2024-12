Bashar al Asad rompió el silencio y se pronunció por primera vez tras su salida de Siria

Bashar al Asad rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones luego de salir de Siria en medio de una situación que tiene puestos los ojos del mundo.

¿Qué está pasando en Siria?

Hace algunos días, los rebeldes sirios tomaron el control de Damasco, capital de Siria. La coalición liderada por el grupo islamista logró esto 11 días después de la ofensiva que resultó con la salida de al Asad.

Carlos Enrique Arévalo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de La Sabana, explicó en Noticias RCN los puntos clave que llevaron a esta situación.

Por un lado, dijo que la ofensiva de Israel en El Líbano hizo que Hezbolá no siguiera apoyando de la misma forma a Siria. La situación con Irán y el conflicto Rusia – Ucrania hicieron que al Asad perdiera apoyos y, en consecuencia, hubiese una posibilidad para los rebeldes.

Al Asad aseguró que Siria está en manos terroristas

Al Asad abandonó Siria y este 16 de diciembre se conoció una carta con la que se pronunció por primera vez tras este hecho. Con esta misiva sostuvo que el país cayó en manos terroristas.

“Mi salida de Siria no fue planificada ni se produjo durante las últimas horas de las batallas, como algunos han afirmado. Permanecí en Damasco, cumpliendo con mis obligaciones hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre de 2024”, afirmó.

En la carta, al Asad mencionó que durante la ofensiva rebelde, Moscú solicitó la evacuación inmediata a Rusia, un día después de la toma en Damasco: “Nunca he buscado posiciones para obtener beneficios personales, sino que siempre me he considerado el custodio de un proyecto nacional, apoyado en la fe del pueblo sirio que creyó en su visión”.

Cabe mencionar que al Asad llevaba siendo presidente desde el 2000, es decir, hace más de 20 años. Con la llegada del nuevo milenio, reemplazó a su padre Háfez al Asad.