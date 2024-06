"Queremos restablecer la democracia": comandante destituido del Ejército de Bolivia

El general Juan José Zúñiga, comandante destituido del Ejército de Bolivia, se pronunció ante los medios de comunicación en la Plaza Murillo de La Paz. Dijo que por años una élite se ha hecho cargo del país "destrozando la patria". Afirmó que restablecerán la democracia.

“Nosotros queremos restablecer la democracia, basta de que unos cuantos se han adueñado, miren a dónde han llevado, nuestro país no tiene futuro, el pueblo no tiene futuro y al Ejército no le faltan cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños, por el bienestar y progreso de nuestro pueblo”.

El general Zúñiga además señaló que serán liberados todos los presos políticos.

“Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente, desde Camacho, desde Añez, los generales, tenientes coroneles, los mayores, los capitanes que se encuentran presos, ese es el pedido de a las Fuerzas Armadas, del soldado de a pie y lo vamos a cumplir”

“Estamos recuperando nuestra patria”: comandante destituido del Ejército de Bolivia

Este miércoles 26 de junio, el presidente Luis Arce, expresó su preocupación a través de la red social X, denunciando movimientos inusuales de tropas del Ejército Boliviano en la Plaza Murillo, frente a la sede gubernamental. "Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse", afirmó Arce.

Ante esto, el expresidente Evo Morales se unió a la denuncia, calificando los movimientos como un intento de golpe de Estado y señalando al general Juan José Zúñiga, quien había sido relevado de su cargo como comandante general del Ejército recientemente.

"Se gesta el Golpe de Estado. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo", escribió Morales en X.

Además, convocó a una movilización nacional para defender la democracia.

"Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga", añadió Morales en su mensaje.

Asimismo, anunció un paro general indefinido y un bloqueo de caminos, enfatizando que no permitirán que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo.

¿Quiénes están reunidos en la Plaza Murillo?

Videos compartidos en redes sociales muestran a soldados fuertemente armados y vehículos blindados reunidos en la Plaza Murillo. Usuarios afirman que la presencia militar ha generado preocupación y alarma por una posible escalada del conflicto.

El golpe de estado militar ha sido impulsado principalmente por el comandante destituido del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, quien en la plaza Murillo ha declarado que “el país no puede seguir más así” y que sus movilizaciones están motivadas por la recuperación de “su patria”.

Cabe mencionar que, el general Juan José Zúñiga del ejército boliviano, fue destituido de su cargo el martes 25 de junio tras haber proferido amenazas contra el expresidente Evo Morales, indicando que éste ya no podría ser presidente y había afirmado que no permitiría que se violara la Constitución.

¿Por qué fue destituido el comandante del Ejército de Bolivia?

El comandante del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, perdió su cargo el martes 25 de junio, tras una serie de amenazas contra el expresidente Evo Morales.

Las declaraciones las hizo el lunes 24 de junio y en ella dijo que Morales “no puede ser más presidente de este país” y que llegado al caso, el mismo no permitiría “que pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”.

Ante esto, Evo morales, expresidente de Bolivia, se pronunció en su cuenta de X:

En su publicación, el expresidente, antes amigo del actual presidente Luis Arce, advirtió que si estas acciones no eran desautorizadas por el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el Presidente y el capitán general de las Fuerzas Armadas, se estaría frente a un “autogolpe”.

Cabe recordar que, este intercambio se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Morales y Arce, quienes anteriormente eran antiguos aliados y ahora se enfrentan en una disputa de poder.