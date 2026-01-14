CANAL RCN
Sale a la luz transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro en EE. UU.: así se defendió

NTN24 tuvo acceso a la transcripción de 19 páginas. La comparecencia fue el 5 de enero.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 14 de 2026
11:40 a. m.
No habían pasado ni cinco días del 2026 cuando Estados Unidos dio el golpe más contundente contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
La madrugada del sábado 3 de enero comenzó con bombardeos por parte de aviones estadounidenses en suelo venezolano. Inicialmente, se creía que era una nueva etapa del despliegue militar estadounidense, el cual ha centrado la atención del planeta desde hace meses.

Juicio de Nicolás Maduro seguirá el 17 de marzo

Horas después, el presidente Donald Trump publicó el mensaje que le dio la vuelta al mundo y hasta hoy sigue generando reacciones: el arresto de Maduro y su esposa Cilia Flores.

El líder del régimen quedó a bordo del USS Iwo Jima y el propio Trump divulgó la primera imagen tras la captura. Finalmente, Maduro llegó a Nueva York, en donde ha estado privado de la libertad.

Lo acusan de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

El juicio se desarrolló el lunes 5 de enero en un tribunal de Manhattan. Después de conocer los cargos, Maduro se declaró inocente. La próxima audiencia quedó fijada para el martes 17 de marzo.

NTN24 conoció en exclusiva el documento con la trascripción completa de la primera comparecencia. 19 páginas agrupan lo dicho por el juez Alvin Hellerstein y el dictador venezolano.

El primer momento tenso fue cuando le pidieron a Maduro que se presentara. “Soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela y estoy aquí secuestrado desde el sábado 3 de enero”, declaró.

Barry Pollack, abogado de Maduro, dio información relevante sobre la siguiente audiencia: “Está dispuesto a renunciar a su derecho de un juicio rápido hasta el 17 de marzo. Podemos presentarse un informe”.

Lea aquí la transcripción completa

