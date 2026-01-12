Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares

Un apostador de identidad desconocida ganó una fortuna gracias a la operación ‘Resolución Absoluta’ con la que el Gobierno de Donald Trump realizó la captura de Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, y ataques dirigidos desde el Pentágono en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua.

En la plataforma Polymarket obtuvo una ganancia del 1.200% al apostar que el número uno del régimen venezolano saldría del poder antes de que finalizara enero del 2026.

En total, logró reunir el equivalente a 400.000 dólares ($1,501,560,684 COP al cambio de enero del 2026) en criptomonedas al “predecir” el futuro del mandatario venezolano, la misma semana en la que fue detenido en Caracas por la Delta Force.

Su triunfo fue una sorpresa, debido a que recién había creado un usuario en diciembre del 2025 y, desde entonces, apostó en 13 ocasiones sobre temas relacionados, siendo el último el que le habría ayudado a llevarse el premio gordo.

¿Un golpe de suerte o información de primera mano?

A finales del 2025, el presidente Trump dijo en declaraciones entregadas a la prensa que Maduro tenía “los días contados” y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado advirtió a las Fuerzas Armadas venezolanas que un cambio estaba a punto de darse. Sin embargo, solo un número reducido de personas en el Pentágono tenían conocimiento del ataque, hasta entrada la noche del viernes 2 de enero.

Y es que, si bien la operación iba a realizarse en la víspera de Navidad y terminó aplazándose por las condiciones climáticas en la región, exigía de la mayor cautela a los trabajadores del Departamento de Guerra.

En la tarde del 2 de enero, solo el 6,5% de los apostadores sugerían que Maduro saldría del poder antes de que el primer mes del año finalizara, pero en la madrugada del 3 de enero, el porcentaje aumentó hasta alcanzar los 11 puntos.

De acuerdo con Polymarket, cuatro personas hicieron dinero con esta apuesta y sin contar al gran ganador, obtuvieron premios entre los 7.000 y 14.000 dólares. Sin embargo, permanece la duda sobre quién apostó tanto dinero basado en el futuro del régimen chavista.

¿Sobre qué otros temas apuestan los estadounidenses?

La plataforma, que permite a usuarios en todo el mundo ganar dinero al predecir el desarrollo de eventos coyunturales, no tenía permiso para funcionar en los Estados Unidos al incumplir las normas de la Comisión de Comercio en Futuros de Mercancías federal (CFTC).

Sin embargo, esto cambió en noviembre y desde entonces los norteamericanos apuestan sobre temas como la guerra entre Rusia y Ucrania, el resultado de los exámenes de Kim Kardashian ahora que estudia derecho y la fecha en la que podría ocurrir el segundo advenimiento del hijo de Dios.