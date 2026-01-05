CANAL RCN
Internacional Video

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Una corte de Nueva York judicializó a Nicolás Maduro por varios delitos. Cilia Flores también se declaró inocente.

Reuters

enero 05 de 2026
12:20 p. m.
El derrocado Nicolás Maduro se declaró inocente el lunes 5 de enero de los cargos de narcoterrorismo después de que su captura por parte del presidente Donald Trump sacudiera a los líderes mundiales.

Maduro, de 63 años, se declaró inocente en un tribunal federal de Nueva York de cuatro cargos criminales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Asimismo, su esposa, Cilia Flores, se declaró no cumpable de los delitos que le fueron imputados por la justicia estadounidense.

La próxima diligencia judicial en la que deberá comparecer Maduro quedó fijada para el próximo 17 de marzo.

Maduro se declaró inocente en una corte de Nueva York

Maduro está acusado de liderar una red de tráfico de cocaína que se asoció con grupos violentos, incluidos los cárteles de Sinaloa y Los Zetas de México, las disidencias las Farc en Colombia y el Tren de Aragua de Venezuela.

Durante mucho tiempo ha negado las acusaciones, diciendo que eran una máscara para los planes imperialistas sobre las ricas reservas petroleras de Venezuela.

Fuerzas especiales estadounidenses ingresaron a Caracas en helicóptero la madrugada del 3 de enero, rompieron su cordón de seguridad y sacaron a Maduro y a su esposa del umbral de una habitación segura y un búnker al que intentaron entrar, pero no lograron cerrar la puerta.

Las graves acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro

En mañana de este 5 de enero, imágenes mostraron a Maduro y a su esposa Cilia Flores con las manos atadas. Fueron escoltados por guardias armados con equipo táctico desde un centro de detención de Brooklyn hasta un helicóptero con destino a la corte.

Los fiscales dicen que Maduro ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde que comenzó a servir en la Asamblea Nacional de Venezuela en 2000 hasta su mandato como ministro de Relaciones Exteriores y su posterior elección en 2013 como sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez.

Los fiscales federales de Nueva York lo acusaron inicialmente en 2020 como parte de un prolongado caso de narcotráfico contra funcionarios venezolanos, actuales y anteriores, y guerrilleros colombianos. Una acusación formal actualizada , publicada el sábado, añadió nuevos detalles y coacusados, entre ellos Cilia Flores.

Estados Unidos ha considerado a Maduro un dictador ilegítimo desde que declaró su victoria en las elecciones de 2018, plagadas de acusaciones de irregularidades masivas.

 

