¿Quién será rival de Nicolás Maduro para las elecciones en Venezuela?

El panorama electoral para la oposición en Venezuela se complica tras una ofensiva judicial contra la ya inhabilitada María Corina Machado. Este 21 de marzo se abre el período de postulaciones para las elecciones del 28 de julio y cerrará el 25 de marzo.

¿Alguien sustituye a la principal rival de Nicolás Maduro?

Cualquier sucesor puede terminar vetado al sustituir a la principal rival de Nicolás Maduro. Es imposible insistir con María Corina Machado debido a que la postulación de candidatos se hace a través de un sistema automatizado donde el aspirante se inscribe por número de documento de identidad, por lo cual puede salir vetada y dada su prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años, acusada de corrupción y de abogar por una invasión extranjera, lo que ella rechaza.

La Fiscalía vinculó a Machado con "acciones desestabilizadoras", aunque sin presentar cargos en su contra. Siete colaboradores, no obstante, fueron detenidos y otros siete tienen orden de captura, incluida su mano derecha, Magalli Meda, quien asomaba como posible sustituta. Machado tachó estas acciones de "brutal represión".

"Saben que están derrotados, porque no hay manera que puedan ganar una elección contra nosotros", señaló Machado.

La oposición cuenta solo con dos boletas partidistas autorizadas: la de la MUD, la antigua alianza sustituida por la actual Plataforma Unitaria (PUD), y la de Un Nuevo Tiempo (UNT), de Manuel Rosales.

Por eso no resulta tan fácil que Machado designe un candidato fachado al que pueda alzarle la mano para intentar traspasarle su altísima intención de voto, porque "ese alguien tampoco tiene asegurado que lo dejen pasar", indicó Salamanca.

Se debate la opción de un candidato de la oposición tradicional, pero al mismo tiempo "potable" para el chavismo

Un primer nombre que sonó fue el de Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el gobierno que media Noruega. No está inhabilitado, no apoyó abiertamente sanciones, es cercano a Machado y tiene un canal abierto con el chavismo a través de la negociación. "No está en mi voluntad llegar a ese cargo", dijo en una reciente entrevista radial.

Otra opción es Rosales, que no goza de la gracia de Machado, aunque se reunieron el martes, según medios. "No encuentro hoy viable políticamente la posibilidad de una candidatura que no cuente con el respaldo de Machado y su base electoral", señaló por su parte Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos.

Dirigentes como José Brito o Luis Ratti han dicho que serán candidatos. Ambos están en enfrentamiento directo con Machado y la PUD, al punto de pedir en la justicia acciones para sacarlos del juego electoral.