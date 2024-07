¿Se acabaron las posibilidades democráticas para salir del régimen de Nicolás Maduro?

Tras los resultados electorales en Venezuela, anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el panorama de millones de ciudadanos es incierto. Al mantenerse Nicolás Maduro en el poder, queda en evidencia la continuidad de un sistema de gobierno que habría fragmetado todos los sectores sociales y económicos de una nación.

Frente a la situación que atraviesa Venezuela, analistas de la Mesa Ancha evaluaron las posibilidades que podría tener la oposición venezolana que representa al sector más golpeado del régimen.

Jorge Iván Cuervo indicó que "es muy precupante todo lo que pasó en Venezuela. Todavía no hay claridad, pero sí un reconocimiento explícito de los resultados de los países predecibles: Cuba, China. Rusia, Honduras, Nicaragua y Bolivia".

"La comunidad internacional tiene que seguir exigiendo que el Consejo Nacional Electotal muestre las actas, incluso un conteo voto a voto como el que propuso el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Estamos frente a tres escenarios, los países que reconocen el triunfo directamente, los que no, y unos en la línea del medio que dicen que hasta que no haya claridad no podría dar el reconocimiento", aseguró.

Mientras que, Julio César Iglesias, habló puntualmente de Colombia frente a los resultados en Venezuela: "Una posición fusilánime la de Colombia, como si hiciera falta que nos diéramos cuenta que hubo fraude. Es evidente que lo hubo y no solamente por el resultado de las elecciones, sino porque María Corina Machado no se pudo presentar, tampoco Corina Yoris, porque no se pudo hacer campaña en medios de comunicación de Venezuela, porque no dejaron votar a los venezolanos que salieron de su país".

La posición de Colombia es una forma velada de apoyar el fraude.

Por su parte, Juana Afanador agregó en el debate que "es el sinsabor de un régimen autoritario, dictatorial, con apoyo militar, del que lleva 25 años en el poder y ha permeado todas las estructuras del Estado, es decir que controlan todo, hasta el sistema electoral. Se esperaba algo así, tristemente no nos soprende que sin tener las actas se anuncien como ganadores".

"Hay dos cosas que hacen que esto sea más complicado el sistema electoral venezolano, solo hay una vuelta y en el chavismo se modificó y promulgó la Consiitución para que hubiese reelección indefinida", explicó.

¿La salida del régimen en Venezuela sería una no democrática?

Para Cuervo "las próximas 72 horas son muy importantes, la presión de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la Unión Europea y América Latina".

"Se habla del 80% de las mesas escrutadas, con ese porcentaje se pensaría que es difícil que se revierta la tendencia, pero no me atrevería a decir qué pasaría después si el CNE confirma (...) El CNE pese a todas las evidencias sale y confirma Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Son gobiernos autorirarios que presionados internacionalmente hacen elecciones, internamente las ganan porque crean condiciones poco competitivas para eso", dijo el analista.

Esta es la oportunidad que ha tenido más cerca la oposición de ganar. Confío en que en las próximas 72 horas evolucionen las cosas.

Por el lado de Iglesias a un cuestionamiento importante sobre la figura de Colombia en el proceso de observación electoral internacional: "Maduro no está aislado internacionalmente y no es unánime el rechazo. El Gobierno de Colombia lo que ha hecho en los últimos días es legitimar un proceso aboslutamente fraudulento desde el presidente, Gustavo Bolívar, y concgresistas como Clara López yendo a Venezuela a participar en esa farsa, incluso partidos de la coalición con Comunes, celebrando la victoria de Nicolás Maduro, lo que indica que aislado internacionalmente no está".

El Gobierno Colombiano está abiertamente con una dictadura de hace mucho rato.

Juana Afanador señaló: "no creo que la presión internacional sea la que pueda dar un punto de inflexión. Lo que si es interesante es el movimiento que planteó la oposición y que ha movido desde abajo, desde las calles, las manifestaciones populares, en contra del chavismo. Es un momento en el que la opsición venezolana no puede retroceder, seguir donde están porque es ahí cuando pueden llegar al punto de inflexión donde hay iuna posibilidad de derrocar el chavismo, desde adentro, desde venezuela como lo están haciendo".

¿Qué viene para el movimiento popular de oposición en Venezuela?

En cuanto al futuro de Venezuela y de la oposición tras los resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro, Julio César Iglesias, agregó que "el movimiento popular en Venezuela se ha ido apagando porque hay una dictadura que tortura, que tiene centros en los que encierra a la gente por horas, los maltrata psicológicamente, ha expulsado a parte de la oposición venezolana y eso la ha debilitado".

"Hay una oposición que teme que la maten y una dictadura que ha recibido esa transferencia de conocimiento dicatatorial desde Cuba. Esos movimientos de opsición se han ido debilitando", puntualizó el analista.

Difiriendo de la postura de Iglesias, Jorge Iván Cuervo dijo:

Esta fue la oportunidad en la que la oposición se cohesionó y tienen todavía una oportunidad de llegar al poder.

Y frente a lo que podría pasar en as próximas horas, se refirió a las declaraciones en las que "María Corina Machado dijo que tenía en su poder el 50% de las actas y que ellos evidencian un triunfo contundente de Edmundo González, y a esa infiormación es a la que tiene que acceder una veeduría internacional independiente que tienen que promover los otros países para revisar esas actas. Ahí es donde está la clave".

"El movimiento que ha logrado encaminar María Corina Machado es enorme. En estos 25 años ni Guaidó había llegado a aglutinar de esta manera a la oposición venezolana. Es un movimiento que tiene que continuar y que tarde o temprano tiene que poder llegar a una concertación para llegar a la democracia", concluyó Juana Afanador.