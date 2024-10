"Si se pudo salvar una vida con las advertencias, valió la pena": oficial de Policía de Tampa, Florida

El huracán Milton impactó tierra en la costa de Florida, Estados Unidos en la noche de miércoles 9 de octubre. Aunque las consecuencias no fueron tan catastróficas como se esperaba, sí hay afectaciones en este estado.

En Noticias RCN hablamos con Rose Angela Kopoulos, oficial del departamento de Policía de Tampa, quien dio detalles sobre el impacto del ciclón en su ciudad.

¿Cuál es la magnitud de destrucción que dejó el huracán Milton en Florida?

"Fuimos dichosos aquí en Tampa porque el huracán no nos impactó. Aunque quedó al sur de nosotros, sí tenemos muchas carreteras inundadas, árboles en el suelo, negocios afectados y miles de personas que no tienen luz. También hay cables con electricidad que pueden ser peligrosos para nuestra comunidad".

"Hemos hecho muchos rescates a personas que han llamado. Rescatamos a 15 personas de una casa que un árbol les cayó encima. Estamos haciendo mucho, pero gracias a Dios no fue tan catastrófico como lo esperábamos".

Usted hizo una advertencia para que las personas que no evacuaran, dejaran su nombre y fecha de nacimiento en su cuerpo para poderlos identificar. ¿Qué esperaban de este huracán?

"Esperábamos que el agua llegara a más de 10 píes adentro de la bahía. Yo estaba con una señora de 85 años y Helene hizo que el agua llegara a 4 píes en su casa. Este huracán Milton iba a sobrepasar el tamaño de su casa y ella no quería evacuar, me dio pena porque sabía que si se quedaba no la iba a ver el día después".

"Por eso fue que mis palabras fueron tan fuertes, porque había personas que sabían los riesgos que venían y aún así decidieron no tomarlos. Gracias a Dios que no fue así, pero ojalá que esas palabras le llegaran a alguien en el sur y le pude salvar la vida".

¿Valió la pena la advertencia, que quizá fue una dura, pero acertada estrategia?

"Claro que sí. Si una vida se pudo salvar con esas palabras, yo creo que valió la pena y qué importa si otras personas se ofendieron, si pude salvar una vida yo hice mi trabajo. Es cierto que otras personas escucharon nuestros avisos y siguieron las advertencias. Ojalá que nuestros vecinos del sur sí evacuaran".