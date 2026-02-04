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Trump destituyó a Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos

La ahora exfiscal había sido criticada por su manejo de los archivos de Epstein y la independencia del Departamento de Justicia.

Noticias RCN

abril 02 de 2026
04:41 p. m.
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Este jueves 2 de abril el presidente Donald Trump despidió a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tras una gestión controvertida de asuntos como los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein e investigaciones políticas.

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A través de un mensaje en la red social Truth, el mandatario elogió a la ahora exfiscal. Dijo que es una "gran patriota estadounidense y una amiga leal", que había hecho un trabajo extraordinario supervisando la ofensiva contra el crimen. Agregó que en los próximos días anunciará en nuevo cargo que Bondi ocupará en el sector privado.

El mandatario además anunció que Todd Blanche, su exabogado y fiscal adjunto, asumirá como fiscal general interino.

Hace unos meses, el presidente estadounidense expresó su frustración por lo que consideraba un compromiso insuficiente de Bondi para llevar a juicio a varios enemigos políticos de la época en la que estuvo a punto de ir a la cárcel por diversos casos, tras su primer mandato.

"Continuaré luchando por el presidente Trump y esta administración": Pam Bondi

Tras conocerse la decisión de Trump, la exfiscal se pronunció a través de su cuenta de X. Aseguró que durante el próximo mes hará la transición de su cargo con Blanche.

Afirmó que esta entusiasmada por pasar a ejercer un importante cargo en el sector privado y que continuará luchando por la administración del presidente Trump.

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"Liderar los esfuerzos históricos y altamente exitosos del presidente Trump para hacer a Estados Unidos más seguro ha sido el honor de toda una vida, y fácilmente el primer año más trascendental en la historia del Departamento de Justicia en Estados Unidos".

Finalmente agradeció la confianza de Trump para "hacer a Estados Unidos seguro de nuevo".

Las críticas a Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos

El despido de Bondi podría provocar una reorganización de la estrategia del Departamento de Justicia. Es la segunda alta funcionaria que es destituida recientemente, la primera fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Durante su gestión, Pam Bondi fue criticada por la destitución de decenas de fiscales de carrera que trabajaron en investigaciones a las que Trump se oponía , y sus críticos la acusaron de abandonar el enfoque tradicional del Departamento de Justicia en la justicia imparcial.

Además, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo numerosas investigaciones contra los opositores del presidente estadounidense, incluyendo la presentación de cargos penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Bondi defendió la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, diciendo que la administración Trump había sido más transparente que los presidentes anteriores.

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