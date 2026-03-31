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Estados Unidos incluye a Colombia en perímetro de seguridad de la "Gran América de Norte"

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, habló sobre la nueva estrategia de defensa de la región y amplía el rol de países como Colombia.

Pete Hegseth secretario de Guerra de Estados Unidos
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
07:16 a. m.
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Este lunes 30 de marzo, se viralizaron unas declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, donde anunció la estrategia denominada “Gran América del Norte”, que redefine el alcance del perímetro de seguridad del país.

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La presentación se realizó en la sede del Comando Sur en Doral, Florida, en el marco de un encuentro con ministros de defensa del hemisferio occidental llevada a cabo el pasado 5 de marzo.

De acuerdo con lo expuesto, esta estrategia incluye a todos los países y territorios soberanos ubicados al norte del Ecuador, dentro de lo que se denomina un “perímetro de seguridad inmediato”. En ese grupo se encuentra Colombia, junto con otras naciones del hemisferio que, según la administración de Donald Trump, comparten condiciones geográficas y estratégicas.

El presidente Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico que abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de América, el Canal de Panamá y los países aledaños.

Alcance del perímetro de seguridad en la “Gran América del Norte”

Durante su intervención, Hegseth explicó que la visión estratégica se extiende desde Groenlandia hasta el Golfo de América (Golfo de México) y el Canal de Panamá. Indicó que este enfoque abarca a los países que limitan con el Atlántico Norte o el Pacífico Norte y que se encuentran al norte de ciertas barreras geográficas.

Llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación y territorio soberano al norte del ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forma parte del "Sur Global"

El funcionario señaló que la Amazonía y la cordillera de los Andes funcionan como referencias geográficas que delimitan responsabilidades estratégicas dentro del hemisferio. En ese sentido, sostuvo que los países ubicados al norte de estas zonas forman parte de un mismo entorno de seguridad.

Inclusión de Colombia dentro de la estrategia de defensa

La inclusión de Colombia en este esquema responde a su ubicación geográfica dentro del hemisferio norte, de acuerdo con los criterios expuestos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Cuando terroristas, asesinos y cárteles se apoderan de infraestructura estratégica, recursos y ciudades enteras cerca de las fronteras y costas estadounidenses, o se benefician de la migración ilegal masiva, eso representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y también para todos ustedes, para las Américas.

La estrategia plantea que las naciones del área compartan responsabilidades en defensa dentro de esta región. Esto se enmarca en una política de articulación entre países que, según lo señalado, forman parte de una misma zona estratégica.

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