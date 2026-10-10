En un país dividido, escuchar también es una forma de cuidar la salud mental.

somos capaces de pasar horas discutiendo quién tiene la razón, quién ganó o quién perdió; pero pocas veces nos preguntamos cómo estamos. Y no me refiero a las encuestas, al bolsillo o a los indicadores económicos… hablo de nosotros, de lo que sentimos y de aquello que muchas veces preferimos callar.

La última elección nos dejó un país dividido, con millones defendiendo proyectos distintos y campañas que convirtieron demasiadas diferencias en enfrentamientos personales. Ya llevamos dos meses de un nuevo Gobierno, con decisiones que generan ilusión, algunas que despiertan preocupación y otras de las que debemos esperar su alcance. Pero ni el Gobierno tiene la razón por haber ganado, ni la oposición está equivocada por haber perdido. Necesitamos exigir resultados sin convertir cada diferencia en una nueva batalla.

Mientras seguimos ocupados en esas discusiones, hay realidades que merecen nuestra atención. En Bogotá, durante el primer semestre de 2026, se notificaron 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género, un 8,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. Detrás de esos registros hay personas que enfrentan violencia donde deberían encontrar protección. Una cosa es discutir en familia y otra muy distinta es vivir con miedo dentro de ella. La violencia psicológica, las amenazas y las humillaciones no pueden seguir escondiéndose detrás de las puertas de una casa.

Hoy, 10 de octubre, conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental. Ojalá no se quede en publicaciones bonitas. Necesitamos colegios y universidades que identifiquen señales de alerta, familias capaces de sostener conversaciones incómodas y servicios de salud que no conviertan una cita psicológica en una carrera de obstáculos. La salud mental no se atiende únicamente cuando alguien llega a urgencias; se cuida mucho antes, cuando todavía estamos a tiempo de acompañar.

Y para eso también necesitamos escuchar al joven que siente que no tiene futuro, a la mamá que soporta violencia, al padre al que le enseñaron que llorar es una debilidad y al abuelo que enfrenta la soledad. Sus preocupaciones no tienen partido político y merecen mucho más que una respuesta ocasional.

Hay una responsabilidad enorme para el Gobierno nacional y las autoridades locales: la salud mental no puede seguir siendo secundaria en los planes de gobierno. Necesitamos recursos, profesionales, seguimiento y rutas de atención que funcionen. Una línea telefónica sirve, pero no basta si después de la llamada nadie acompaña a quien está sufriendo. Incluso una aplicación digital podría facilitar el acceso a orientación, prevención y servicios de atención, sin exclusiones.

Todos podemos defender nuestras ideas sin humillar al otro, discutir de política sin romper una amistad y exigirle a cualquier mandatario sin desearle el fracaso al país, a la ciudad o al municipio. Pero también debemos reconocer cuando alguien cercano no está bien, cuando incluso sus dedos tienen señales de sufrimiento o cuando su silencio se torna extraño. Debemos dejar de minimizar el sufrimiento y entender que pedir ayuda no debería producir vergüenza.

Colombia necesita seguridad, empleo e inversión, claro que sí. Pero también necesita tranquilidad y hogares donde nadie tenga miedo. Este 10 de octubre, antes de preguntarle a alguien por quién votó, de qué lado está, o cómo le pareció la última decisión gubernamental, preguntémosle cómo se siente. Escuchemos su respuesta y, cuando sea necesario, ayudémosle a encontrar apoyo.

Entre tanta polarización, escuchar al otro, cuidarnos y procurar el bienestar de quienes nos rodean o acompañan debe ser una responsabilidad que nos corresponde a todos. En un país dividido, escuchar también es una forma de cuidar la salud mental.

Por Camilo Martínez Navarrete, @CamiloMartinezN