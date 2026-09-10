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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 9 de octubre de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 9 de octubre de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 9 de octubre de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Medellín realizó este viernes 9 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de colombianos estuvieron pendientes de los números ganadores.

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Como cada semana, los participantes tuvieron una nueva oportunidad de quedarse con alguno de los premios millonarios que entrega este tradicional juego de azar.

El sorteo de este viernes despertó expectativa entre quienes adquirieron sus billetes, especialmente por el premio mayor y las diferentes combinaciones que también permiten obtener dinero.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 9 de octubre de 2026

La Lotería de Medellín llevó a cabo una nueva edición de su sorteo semanal, correspondiente a este viernes 9 de octubre.

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Estos son los resultados para consultar si fue uno de los afortunados:

  • Número ganador: 0169
  • Serie ganadora: 238.
  • Premio mayor: $16.000 millones.

Además del premio principal, la Lotería de Medellín cuenta con un plan de premios que incluye diferentes secos y aproximaciones.

Por esta razón, los jugadores deben revisar cuidadosamente sus billetes, incluso cuando no coincidan con las cuatro cifras del premio mayor.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín y reclamar los premios?

Para participar, los interesados deben comprar un billete completo o una fracción a través de vendedores y distribuidores autorizados.

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El billete completo cuesta $21.000, mientras que cada fracción tradicional tiene un valor de $7.000. Para obtener el premio mayor, deben coincidir las cuatro cifras y la serie correspondiente.

El sorteo se realiza habitualmente los viernes a las 11:00 de la noche y puede seguirse mediante Teleantioquia y los canales digitales oficiales.

Quienes resulten ganadores deben conservar el billete original y consultar los requisitos de cobro. Los premios están sujetos a las retenciones legales correspondientes.

Finalmente, se recomienda verificar los números publicados en la página oficial de la Lotería de Medellín antes de iniciar cualquier trámite.

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