Terminó la fecha FIFA y regresa el fútbol de clubes: mejores partidos del fin de semana

La primera fecha FIFA postmundial se extendió más de lo normal, pues anteriormente el 'parón' para el fútbol de selecciones solo duraba 8 días, en los que los equipos solo jugaban dos partidos, dependiendo de la competencia; para el 2026, se fusionaron las fechas correspondientes a septiembre y octubre, por lo que fueron 16 días en los que algunas selecciones alcanzaron a disputar incluso cuatro partidos, como es el caso de los europeos en la UEFA Nations League.

De este modo, la mayoría de las ligas más importantes del mundo se detuvieron y los fanáticos del fútbol de clubes ya estaban ansiosos por volver a disfrutar de los mejores equipos del mundo cada 3 o 4 días.

Mejores partidos del fin de semana (10 y 11 de octubre)

El sábado 10 de octubre a las 8:30 de la mañana volverá a la acción el Bayern Múnich del colombiano 'Lucho' Díaz, que espera ser titular y recuperar su mejor forma cuando visiten al Augsburg por la fecha 5 de la Bundesliga.

La Premier League, para muchos la mejor liga del mundo, tendrá un atractivo partido el sábado a las 11:30 a .m. en el que Manchester United recibirá a Tottenham en el Old Trafford de Manchester.

Barcelona y Real Madrid también regresan el sábado 10; a las 11:30 el club de Cataluña recibirá al Getafe, mientras que a las 2:00 p.m. el Real Madrid buscará acercarse al líder en su partido vs. Villarreal en el Santiago Bernabéu.

El domingo 11 de octubre, Liverpool recibirá a Manchester City a las 10:30 a .m. en uno de los partidos más importantes del fútbol inglés de los últimos años, con el condimento de la crisis que está viviendo el club de Manchester por las acusaciones recibidas.

Fecha 14 de la Liga Betplay Dimayor

La liga colombiana fue una de las pocas que no se detuvo durante la fecha FIFA debido al apretado calendario y ya está a punto de entrar a la recta final para conocer a los 8 clasificados.

El sábado 10, a las 6:10 de la tarde, Junior de Barranquilla gastará una de sus últimas oportunidades para seguir con vida en la liga cuando reciba al Inter de Bogotá y la fecha del fin de semana cerrará con un partidazo entre el líder América de Cali e Independiente Medellín a las 8:15 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.