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Terminó la fecha FIFA y regresa el fútbol de clubes: mejores partidos del fin de semana

Real Madrid, Barcelona, Manchester United y Liverpool regresan a la acción; 'Lucho' Díaz quiere volver a ser protagonista y el fútbol colombiano entra en su recta final.

Fútbol del fin de semana octubre 10 2026.
Foto: La Liga

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
07:38 a. m.
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La primera fecha FIFA postmundial se extendió más de lo normal, pues anteriormente el 'parón' para el fútbol de selecciones solo duraba 8 días, en los que los equipos solo jugaban dos partidos, dependiendo de la competencia; para el 2026, se fusionaron las fechas correspondientes a septiembre y octubre, por lo que fueron 16 días en los que algunas selecciones alcanzaron a disputar incluso cuatro partidos, como es el caso de los europeos en la UEFA Nations League.

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De este modo, la mayoría de las ligas más importantes del mundo se detuvieron y los fanáticos del fútbol de clubes ya estaban ansiosos por volver a disfrutar de los mejores equipos del mundo cada 3 o 4 días.

Mejores partidos del fin de semana (10 y 11 de octubre)

El sábado 10 de octubre a las 8:30 de la mañana volverá a la acción el Bayern Múnich del colombiano 'Lucho' Díaz, que espera ser titular y recuperar su mejor forma cuando visiten al Augsburg por la fecha 5 de la Bundesliga.

La Premier League, para muchos la mejor liga del mundo, tendrá un atractivo partido el sábado a las 11:30 a .m. en el que Manchester United recibirá a Tottenham en el Old Trafford de Manchester.

Barcelona y Real Madrid también regresan el sábado 10; a las 11:30 el club de Cataluña recibirá al Getafe, mientras que a las 2:00 p.m. el Real Madrid buscará acercarse al líder en su partido vs. Villarreal en el Santiago Bernabéu.

El domingo 11 de octubre, Liverpool recibirá a Manchester City a las 10:30 a .m. en uno de los partidos más importantes del fútbol inglés de los últimos años, con el condimento de la crisis que está viviendo el club de Manchester por las acusaciones recibidas.

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La liga colombiana fue una de las pocas que no se detuvo durante la fecha FIFA debido al apretado calendario y ya está a punto de entrar a la recta final para conocer a los 8 clasificados.

El sábado 10, a las 6:10 de la tarde, Junior de Barranquilla gastará una de sus últimas oportunidades para seguir con vida en la liga cuando reciba al Inter de Bogotá y la fecha del fin de semana cerrará con un partidazo entre el líder América de Cali e Independiente Medellín a las 8:15 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.

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