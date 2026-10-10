"El desastre es grande": Panamá evalúa daños tras terremoto de 7,6

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes a Panamá y dejó al menos 27 personas heridas, así como importantes daños en infraestructura y viviendas en distintas regiones del país.

El sismo, que también generó pánico entre los habitantes de Ciudad de Panamá, provocó el colapso de algunos edificios, cortes de comunicación terrestre y más de un centenar de réplicas, según reportaron las autoridades.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 del mediodía (hora local) y tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Aunque los daños son considerables, el jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó que hasta el momento no se reportan víctimas fatales.

Provincias afectadas y emergencia nacional

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé concentran los mayores daños ocasionados por el terremoto. Según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los 27 lesionados reportados presentan heridas leves, mientras continúan las evaluaciones de afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

"El desastre que estamos enfrentando es grande", afirmó el presidente panameño José Raúl Mulino durante una visita a una de las zonas afectadas. El mandatario señaló que varias vías quedaron "totalmente colapsadas", dificultando las labores de atención y el acceso a comunidades impactadas.

Una de las localidades más golpeadas es Tonosí, en la provincia de Los Santos, donde numerosas viviendas resultaron destruidas o seriamente afectadas. El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que el municipio quedó incomunicado por vía terrestre.

Habitantes de la región relataron escenas de angustia tras el terremoto. "Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo", aseguró Benjamín González, residente de la zona, quien encontró viviendas devastadas y a los habitantes concentrados en espacios abiertos tras regresar a su comunidad.

Ante la emergencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su país moviliza recursos y personal para apoyar las labores de asistencia. Asimismo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) informó una donación inmediata de 250.000 dólares para ayuda humanitaria y puso a disposición una línea de financiamiento por 50 millones de dólares para atender la emergencia.

Pánico en la capital y más de 100 réplicas

El terremoto también se sintió con fuerza en Ciudad de Panamá, donde miles de personas evacuaron edificios y rascacielos por temor a nuevos colapsos. El movimiento se prolongó durante cerca de un minuto, una situación poco habitual para los residentes de la capital.

"Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo", relató Salomón Andión, quien descendió en dos ocasiones de su edificio de 15 pisos debido a las réplicas registradas durante la tarde.

Las autoridades informaron que se han contabilizado más de 100 réplicas, algunas de ellas cercanas a magnitud 6, lo que mantiene el nerviosismo entre la población. En varias comunidades, los habitantes optaron por permanecer al aire libre durante la noche por temor a nuevos temblores.

Pese a la magnitud del evento, la Autoridad del Canal de Panamá informó que la operación de la vía interoceánica continúa con normalidad. En contraste, el Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones y varios vuelos debieron ser desviados mientras se realizaban inspecciones de seguridad.

Tras conocerse la emergencia, gobiernos de la región expresaron su solidaridad con Panamá y manifestaron su disposición de enviar ayuda humanitaria si las autoridades del país la consideran necesaria.