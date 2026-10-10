Rock al Parque 2026: recomendaciones, restricciones y opciones de transporte para asistir

Bogotá se alista para una nueva edición de Rock al Parque, que se realizará este 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El festival tendrá entrada gratuita, apertura de puertas desde la 1:00 de la tarde y presentaciones musicales a partir de las 2:00 p. m. Como novedad para este año, los asistentes podrán disfrutar de cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) dio a conocer las recomendaciones logísticas, los accesos habilitados y las medidas de seguridad que deberán tener en cuenta los asistentes para disfrutar de uno de los festivales gratuitos más importantes de Latinoamérica.

Accesos y espacios para personas con discapacidad en Rock al Parque

El ingreso para el público general estará habilitado por los costados oriental y occidental de la calle 63 y por la carrera 60, junto al parqueadero. Por su parte, el acceso para prensa y aliados se ubicará sobre la carrera 60, frente a la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Las personas con discapacidad podrán ingresar por este acceso exclusivo y tendrán la posibilidad de hacerlo junto a un acompañante. Además, contarán con otras alternativas de entrada, como los accesos Bolívar 3 y los ubicados sobre la calle 63.

Con el fin de mejorar la experiencia de este público, el festival dispondrá de plataformas elevadas en los escenarios Plaza y Bio by Vans para facilitar la visibilidad de los espectáculos. En los escenarios Eco y BBC se habilitarán espacios exclusivos y delimitados, además de unidades sanitarias accesibles y acompañamiento permanente del equipo logístico.

Servicios, restricciones y transporte en Rock al Parque

Dentro del parque habrá baterías sanitarias distribuidas en diferentes sectores, nueve puestos de atención en salud y seis ambulancias medicalizadas para responder a cualquier eventualidad. También estarán disponibles puntos de venta de alimentos y bebidas en el costado occidental del parque.

Idartes recordó que no habrá cajeros automáticos dentro del evento, por lo que recomendó a los asistentes prever sus medios de pago. Asimismo, se habilitarán zonas de consumo controlado de bebidas alcohólicas para mayores de edad que presenten su documento de identidad.

Entre los elementos prohibidos se encuentran camisetas de equipos de fútbol nacionales e internacionales, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, latas, recipientes de vidrio, instrumentos musicales, armas, alcohol, sustancias psicoactivas, mascotas, drones, bicicletas, patines, patinetas y cámaras profesionales sin acreditación. Además, no se permitirá el ingreso de menores de 14 años ni de menores de edad a las zonas de consumo de licor.

En materia de movilidad, la calle 63 tendrá cierre entre la avenida 68 y la carrera 60 desde las 11:00 a. m. hasta la medianoche durante las jornadas del festival. Para facilitar el regreso de los asistentes, TransMilenio contará con operación extendida en varias estaciones y se dispondrán 17 servicios TransMiZonales con rutas hacia localidades como Engativá, Suba, Kennedy, Bosa, Fontibón, Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y el centro de la ciudad.