Inteligencia artificial y promoción de inversión

Hoy, para competir por proyectos que generan empleo de calidad y encadenamientos productivos, debemos contar mejor nuestra historia con datos, ciencia y cada vez más, con inteligencia artificial. Esa combinación nos permite identificar inversionistas con mayor precisión, medir el impacto real de cada proyecto y acelerar la toma de decisiones públicas y privadas para convertir oportunidades en obras concretas.

La adopción de políticas públicas que impulsan la adopción responsable de la IA ha puesto al país en una posición favorable. Con el diseño de una política nacional de inteligencia artificial y marcos que promueven investigación, formación y uso ético, Colombia crea las condiciones para que herramientas basadas en datos se integren a la estrategia de promoción de inversión sin sacrificar gobernanza ni transparencia. Estas directrices públicas facilitan la articulación entre agencias, gobernaciones, alcaldías y actores privados para escalar soluciones digitales que identifiquen leads de inversión y optimicen los procesos de acompañamiento.

En ProColombia, y con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya contamos con plataformas digitales que potencian la visibilidad de la oferta nacional y permiten análisis más refinados del mercado. Nuestras E-TOOLS y la Gerencia de Inteligencia Comercial (GIC) son ejemplos de cómo unir inventarios digitales, datos de mercado y análisis sectorial para convertir interés en prospectos calificados. Al articular estas fuentes con modelos analíticos, podemos priorizar contactos, anticipar necesidades de encadenamiento y diseñar paquetes de inversión que incluyan formación, infraestructura y proveedores locales. Esto reduce tiempos, baja costos de búsqueda y aumenta la probabilidad de cierre de proyectos.

¿En qué se traduce el uso de IA y datos en la práctica? Primero, en identificar patrones: modelos que cruzan información de transacciones comerciales, inversiones anteriores, características de empresas y señales públicas (patentes, alianzas, rondas de financiación) para detectar empresas con mayor propensión a invertir en Colombia. Segundo, en personalizar el acercamiento: propuestas dirigidas por sector, etapa y cadena de valor que hablan al lenguaje del inversionista. Tercero, en medir impacto: sistemas que permiten comparar escenarios (empleo creado, encadenamientos locales, reducción de emisiones) y que convierten promesas en indicadores verificables para la toma de decisiones públicas. Estas capacidades elevan la credibilidad del país como destino y facilitan la alineación entre la promesa de inversión y el beneficio social real.

No es tecnología por tecnología. Es política pública y estrategia institucional puesta al servicio del desarrollo. El Estado, las agencias de promoción y el sector privado deben asegurar marcos regulatorios claros, protección a datos y prácticas éticas en el uso de modelos predictivos. Asimismo, invertir en talento, técnico y gerencial, es clave para que la digitalización no margine sino empodere a nuestras regiones. Formación técnica y educación superior orientada a datos, análisis de negocio y tecnologías emergentes permitirá que las inversiones no solo lleguen, sino que se multipliquen en capacidades locales y transferencia tecnológica.

Los resultados empiezan a verse: la capacidad de convertir leads en proyectos sustentables contribuyó al buen balance de resultados de 2025, cuando ProColombia presentó avances en atracción de inversión y diversificación exportadora. Ese desempeño confirma que la digitalización y el uso estratégico de la información no son una promesa, sino una herramienta práctica para generar empleo y progreso.

Invito a inversionistas, cámaras y autoridades territoriales a conocer cómo trabajamos y a que trabajemos de forma articulada. Esta es una oportunidad para ver casos reales, entender métricas y explorar alianzas público-privadas que amplifiquen beneficios regionales.

Cierro con convicción: la combinación de datos, talento público y privado, y decisiones guiadas por evidencia es la vía más rápida y responsable para que Colombia aproveche las transformaciones globales. Con una política pública que respalde la innovación y una ProColombia dispuesta a articular soluciones tecnológicas y humanas, podemos contar de manera más veraz y convincente la historia de la inversión en Colombia y, sobre todo, garantizar que esa inversión deje resultados tangibles en empleo, competitividad y bienestar territorial.

Para finalizar, mi saludo y deseos de prosperidad en este 2026, para cada uno de ustedes, apreciados lectores.